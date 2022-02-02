دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سمعت مؤخرًا عن حادثة مؤثرّة تدور أحداثها في العالم .. أو بالأحرى فوق العالم. وفي عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، بدأت امرأة مخاضها على متن طائرة تُغادر من غانا في غرب أفريقيا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل هذا الأمر في منتصف الرحلة رقم 997 التابعة لشركة الخطوط المتحدة الأمريكية (United Airlines) التي أقلعت من مطار كوتوكا الدولي في أكرا، عاصمة غانا، والمتجهة إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، في رحلة تستغرق 11 ساعة.

وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" لـCNN الإثنين، إنه كان مضى على الطيران في الأجواء ست ساعات، عندما بدأ مخاض هذه المرأة.

ومن حسن حظ الأم، أنّه كان على متن طائرة "بوينغ 787-8" طبيب، وممرضة، ومضيفة طيران، كانت ممرضة سابقًا، وجميعهم على استعداد للمساعدة.

وقالت الشركة لـCNN إنّ "طاقمنا كان رائعًا"، متابعة: "تصرّفوا بسرعة، وقدّموا المساعدة للفريق الطبي على متن الطائرة، وتأكدوا من أمان كل شخص خلال الرحلة".

وأضافت الشركة: "نحن نشعر بالكثير من السعادة، خصوصًا أن الطائرة حطت، وتواجد زبون إضافي غاية في الجمال على متنها".

واستقبل المسعفون في المطار الطائرة لدى وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة 5:41 فجر الأحد، بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني.

شاهدة عيان: "بدأت بالصلاة فورًا"

وكانت تياني وارن من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على متن رحلة الخطوط الجوية المتحدة 997، عائدة من رحلة قامت بها إلى غانا استغرقت ثلاثة أسابيع، حيث زارت مدرسة "جينيسيس شسشيدزي" في جايمستاون، أحد أحياء أكرا القديمة، لمساعدة الأطفال هناك.

وقالت لـCNN إنها كانت في مقصورة درجة رجال الأعمال، بينما المرأة التي أنجبت تواجدت في الصف التالي خلفها، وما يفصل بينهما مخارج الطوارئ. ما يعني أنّ المرأة كان لديها مساحة أمام مقعدها، لتستلقي أرضًا.

وأوضحت وارن: "كنت نائمة.. اعتقدت أنني أحلم عندما سمعت أنينًا. فوقفت، ورأيت امرأة ممدّدة على الأرض، وممرضة تنحني فوقها".

واستغرق الأمر وارن دقيقة واحدة حتى تُدرك ما يحدث، موضحة: "قلت في نفسي.. يا إلهي، إنها ليست على وشك الإنجاب على متن الطائرة. كنت أحسب انقباضاتها التي كانت تتفاوت بين سبع وعشر دقائق..يا إلهي".

وتابعت: "بعدها تدخّل الطبيب، وأحضروا لها مصلًا.. كانت تئنّ وتصرخ، لكن نصف عدد ركاب الطائرة، لم يعرفوا ما الذي يجري"، لافتة إلى أن ما زاد التوتر أنّ الطائرة واجهت مطبّات هوائية عدة خلال الرحلة.

وقالت وارن: "بدأت بالصلاة فورًا بصوت عالٍ لأنها بدأت في الدفع. كانت تبكي. وقبل أن نُدرك، خرج الطفل".

"أنا سعيدة لأنّ الطفل بخير"

وأشارت وران إلى أنّ الولادة تمت على أرضية المقصورة في المساحة الخاصة بمخارج الطوارئ، واستغرقت حوالي ساعتين ونصف الساعة. وظل الركاب في مقاعدهم خلال عملية الولادة.

وأضافت وارن أنّه تمّ تقديم العناية اللازمة للأم، وإعادتها إلى مقعدها قبل الهبوط.

وأخبرت الأم الجديدة وارن إنها غانيّة الأصل وتعيش في مدينة نيويورك الأمريكية، وأنّ الطبيب الذي كان على متن الطائرة هو من غانا أيضًا.

وكتبت وارن في منشور على تطبيق "انستغرام": "شاهدت للتو امرأة تلد على متن الطائرة. و.. أشعر بالتوتر، أنا متحمّسة، ومتعبة. الإثنان معًا. لكنّ الطفل المولود صبي وهو جميل. ما اختبرته غير واقعي.. أنا في حالة صدمة الآن. إنّه جنون".