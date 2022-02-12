دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فازت صورة جويّة وثّقت قاربين ألقيا شباكهما الضخمة على نطاق واسع بهدف صيد سمك البلمية في المياه الفيتنامية، بجائزة "مؤسسة أنقذوا بحورنا" ( Save Our Seas Foundation) عن فئة "حماية البيئة البحرية"، وذلك ضمن جائزة أفضل مصوّر تحت الماء لعام 2022.

وقال بيتر رولاندز، أحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، إنها صورة مذهلة، تناقض الألوان فيها مع المياه، والتماثل القريب للقوارب، والشكل الجنيني للشبكات، لكنّها أيضًا "تذكير بصري صارخ لمدى قدرة الإنسان على التوسّع وسيطرته على مواطن المحيط وأثره المدمّر على التوازن الطبيعي".

والتقط هذه الصورة المهندس الفيتنامي ثين نجوين نجوك، 34 عامًا، الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي كهواية، وقال إنه "لشرف كبير أن يقع الخيار عليه كفائز". ولفت إلى أنه تردّد على مياه مقاطعة فو ين، حيث التقط الصورة، مرّات عدة سابقًا، لكن هذه المرة، شاهد العديد من السفن مجتمعة بهدف اصطياد سمك البلمية.

ويعتبر هذا النوع من الأسماك المالحة عنصرًا مهمًا لإعداد صلصة السمك الفيتنامية التقليدية، لكنه أيضًا عنصرًا غذائيًا أساسيًا لأسماك الحيتان والتونة والطيور البحرية والحيوانات البحرية الأخرى التي تتراجع أعدادها جراء الإفراط بالصيد، وفق المصوّر.

ولفت نجوك إلى أّنّه ينشر من خلال التصوير الفوتوغرافي رسالة مفادها أن سمكة البلمية الصغيرة جدًا "تلعب دورًا مهمًا في السلسلة الغذائية للمحيطات"، مضيفًا أنّ الإفراط في الصيد مشكلة عالمية.

وأوضح نجوك أنّه يعتبر "التصوير الفوتوغرافي أداة قوية جدًا بالنسبة له ولأمثاله من المصورين لإيصال رسالة حماية البيئة الطبيعية للعالم لأن لغة التصوير عالمية". وتابع: "لا يهم من أي جزء من العالم تأتي، واللغة التي تتحدث بها، فالتصوير الفوتوغرافي يسلّط الضوء على مشاكل المحافظة على الطبيعة بطريقة مقنعة وسهلة الفهم".

"التهديد الأكبر لمحيطاتنا"

Credit: http://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/220211074741-restricted-upy-2022-rafael-fernandez-caballero.jpg

مؤسسة Save Our Seas Foundation غير الربحية مكرسة لحماية الحياة في المحيطات، لاسيما أسماك القرش والشفنينيات. وقالت جايد شولتز، إحدى أعضاء المؤسسة، إنّ صورة نجوك "صادمة للغاية وهادفة".

وتابعت أنّ "الإفراط بالصيد يمثّل أكبر تهديد لمحيطاتنا، لكنه متشعّب للغاية. العديد من أجيال الصيادين دعمت عائلاتهم بعيدًا عن محيطاتنا، حيث يعتمد حوالي ثلاثة مليارات شخص في المجتمعات الساحلية على المأكولات البحرية كمصدر أساسي للبروتين"، وأضافت: "نحن بحاجة إلى ضمان إدارة هذه الموارد بشكل مستدام لحماية الحياة البحرية، والنظم البيئية بأكملها وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على محيطاتنا".

جائزة "حماية الحياة البحرية" هي إحدى فئات مسابقة مصور العام تحت الماء. وفاز بالجائزة الشاملة رافائيل فرنانديز كاباليرو عن صورته التي تحمل عنوان "عمالقة الليل" التي تظهر أسماك قرش الحوت تأكل سويًا ليلاً في جزر المالديف. وقال كاباليرو في بيان: "أنت على موعد مع السحر يوميًا في المحيط، لكن إذا لم نحمِ المحيطات وأسماك القرش، فإن هذه اللحظات ستصبح قريبًا من الماضي".