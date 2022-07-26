دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت بقمة "كالافانتين دورج" في الهند، التي ترتفع 2,250 قدمًا عن الأرض؟ وتُعتبر إحدى أشدّ القلاع انحدارًا، وتقع بمنطقة غاتس الغربية في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وبحسب ما أوضحه موقع السياحة الحكومي لولاية ماهاراشترا، تتألف "كالافانتين دورج" من مجموعة من السلالم الصخرية الطبيعية، ويشكّل صعودها تحديًا كبيرًا لبعض الأشخاص.

ورغم أن كلمة "دورج" تترجم إلى "قلعة" في اللغة المراثية، إلا أن "كالافانتين دورج" في الواقع هي عبارة عن برج مراقبة كان الحكام يستخدمونه لمراقبة المنطقة المحيطة.

وتقع قمة "كالافانتين دورج" وسط مساحات خضراء شاسعة، بحيث توفر إطلالات أخّاذة على الوادي.

ويمكن مشاهدة هذا المعلم الخلّاب في مقطع فيديو نشره المغامر الهندي، دلتون دسوزا، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

وتبعد "كالافانتين دورج" حوالي ساعة و10 دقائق عن مدينة مومباي في الهند. وكل ما عليك فعله تتبُّع خريطة غوغل التي ستدلّك إلى موقعها الدقيق.

وربما تشكّل رحلة الصعود إلى قمة "كالافانتين دورج" تحديًا كبيرًا، لكنها ستكون أكثر سهولة بالنسبة إلى الرياضيين.

وبمجرد الوصول إلى الدرجات الأخيرة، ستلاحظ أن درجة انحدارها كبيرة، ما يجعل صعودها محفوفًا بالمخاطر.

لذلك، من المهم ألا تهاب المرتفعات وأن تسير ببطء.

وقال دسوزا: "لسوء الحظ.. سقط عدد قليل من الأشخاص على هذا المسار، وهذه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البعض يجده مليئًا بالتحدي".

وفي الواقع، لم يواجه المغامر الهندي أي تحديات لأنه تسلّق القمة مرات عديدة. واستغرق وصول دسوزا إلى القمة حوالي ساعة و40 دقيقة.

وكان المغامر الهندي يستطيع الوصول إلى القمة خلال مدة زمنية أقصر، لكنه قرر الاستمتاع بالمشاهد الجميلة خلال مساره.

ولم يجد دسوزا الحاجة للتعبير عن جمال إطلالة "كالافانتين دورج"، لأن المشاهد التي وثّقها في مقطع الفيديو أعلاه أكثر من كافية.

وبداية، اعتقد متابعو المغامر الهندي أنه سقط من "كالافانتين دورج"، لكن ذلك لم يحصل لحسن الحظ.

وفي الواقع، سقطت كاميرا الـGoPro، التي كان يلتقطها بين فكيه، بين الأشجار.

ويحوي مقطع الفيديو أعلاه على خطين زمنيّين، أحدهما صوّر في شهر ديسمبر/ كانون الأول والآخر بعد مرور شهرين، حينما عثر دسوزا على كاميرا الـGoPro الخاصة به.

وينصح دسوزا بتجربة تسلق "كالافانتين دورج"، لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة الوصول إلى القمة، لأنك ستستمع بالمناظر المحيطة بالحالتين.