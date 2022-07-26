كأنها خدعة بصرية.. رجل يوثق صورة محيرة لحمارين وحشيين في كينيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وثّق مصوّر الحياة البرية الهندي ساروش لودهي، الكثير من اللحظات الرائعة خلال أول زيارة قام بها لمحمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا. لكنّ أكثر ما أثار حماسته التقاط صورة محدّدة.
وخلال مراقبته لقطيع من الحمير الوحشية، التقط لودهي الذي دأب منذ 25 عامًا على تصوير الحياة البرية، صورة أثارت حيرة العديد من الأشخاص عبر الإنترنت.
في المكان المناسب.. في الوقت المناسب
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال لودهي: "صادفت قطيعًا من الحمير الوحشية ترعى الأراضي العشبية. وأثناء تصويري لها، لاحظت اقتراب اثنين منها من بعضهما البعض".
وبما أنهما كانا باتجاهين متعاكسين، أبقى المصور عدسته عليهما لتوقّعه حدوث تفاعل بين الحيوانين.
وأضاف المصور الهندي: "تمكّنت من رؤيتهما وهما يتداخلان مع بعضهما البعض، ما خلق وهمًا بصريًا".
ويكاد يصعب تحديد الحيوان الموجود في المقدمة، بحسب ما ذكره لودهي، أحد مؤسسي مجموعة "CLaW" لحماية البيئة.
وأكّد المصور: "شعرت بالحماس لالتقاط هذه الصورة أكثر من صور الصيد، والمشاهد الرائعة الأخرى التي رأيتها هناك".
وأشار المصور الهندي إلى أن الصورة أصبحت مُتداولة جدًا على الإنترنت، كما تواصل معه العديد من الأشخاص لمعرفة أي من الحيوانين كان في المقدمة لحظة التقاطها.
وعند سؤاله عن ذلك، أجاب لودهي"(الحيوان) إلى يسار الإطار هو الموجود في المقدمة، ولكن انتظر، هل هو الموجود إلى جهة اليسار حقًا؟".
وأوضح المصور أنه يرغب بالاحتفاظ بالإجابة لنفسه من أجل أن يحافظ على حماس جمهوره، بحسب تعبيره.