كأنها خدعة بصرية.. رجل يوثق صورة محيرة لحمارين وحشيين في كينيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وثّق مصوّر الحياة البرية الهندي ساروش لودهي، الكثير من اللحظات الرائعة خلال أول زيارة قام بها لمحمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا. لكنّ أكثر ما أثار حماسته التقاط صورة محدّدة.

وخلال مراقبته لقطيع من الحمير الوحشية، التقط لودهي الذي دأب منذ 25 عامًا على تصوير الحياة البرية، صورة أثارت حيرة العديد من الأشخاص عبر الإنترنت.

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كأنها خدعة بصرية.. رجل يوثق صورة محيرة لحمارين وحشيين في كينيا
الصورة التي وثقها ساروش لودهي للحمارين الوحشيين في كينيا. , plain_textCredit: Conservation and Wildlife Photographer Sarosh Lodhi

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال لودهي: "صادفت قطيعًا من الحمير الوحشية ترعى الأراضي العشبية. وأثناء تصويري لها، لاحظت اقتراب اثنين منها من بعضهما البعض".

وبما أنهما كانا باتجاهين متعاكسين، أبقى المصور عدسته عليهما لتوقّعه حدوث تفاعل بين الحيوانين.

كأنها خدعة بصرية.. رجل يوثق صورة محيرة لحمارين وحشيين في كينيا
وثّق لودهي الحياة البرية منذ 25 عامًا. , plain_textCredit: Conservation and Wildlife Photographer Sarosh Lodhi

وأضاف المصور الهندي: "تمكّنت من رؤيتهما وهما يتداخلان مع بعضهما البعض، ما خلق وهمًا بصريًا".

ويكاد يصعب تحديد الحيوان الموجود في المقدمة، بحسب ما ذكره لودهي، أحد مؤسسي مجموعة "CLaW" لحماية البيئة.

كأنها خدعة بصرية.. رجل يوثق صورة محيرة لحمارين وحشيين في كينيا
يُعد لودهي من مؤسسي مجموعة CLaW. , plain_textCredit: Conservation and Wildlife Photographer Sarosh Lodhi

وأكّد المصور: "شعرت بالحماس لالتقاط هذه الصورة أكثر من صور الصيد، والمشاهد الرائعة الأخرى التي رأيتها هناك".

كأنها خدعة بصرية.. رجل يوثق صورة محيرة لحمارين وحشيين في كينيا
بدأ المصور رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي عندما جلبه أحد أصدقائه إلى محمية للنمور. , plain_textCredit: Conservation and Wildlife Photographer Sarosh Lodhi

 

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وأشار المصور الهندي إلى أن الصورة أصبحت مُتداولة جدًا على الإنترنت، كما تواصل معه العديد من الأشخاص لمعرفة أي من الحيوانين كان في المقدمة لحظة التقاطها.

كأنها خدعة بصرية.. رجل يوثق صورة محيرة لحمارين وحشيين في كينيا
من الصور الساحرة التي وثقها لودهي. , plain_textCredit: Conservation and Wildlife Photographer Sarosh Lodhi

وعند سؤاله عن ذلك، أجاب لودهي"(الحيوان) إلى يسار الإطار هو الموجود في المقدمة، ولكن انتظر، هل هو الموجود إلى جهة اليسار حقًا؟".

كأنها خدعة بصرية.. رجل يوثق صورة محيرة لحمارين وحشيين في كينيا
يعتبر المصور نفسه شغوفًا في توثيق النمور. , plain_textCredit: Conservation and Wildlife Photographer Sarosh Lodhi

وأوضح المصور أنه يرغب بالاحتفاظ بالإجابة لنفسه من أجل أن يحافظ على حماس جمهوره، بحسب تعبيره.

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