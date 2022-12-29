نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من متابعي دلتون دسوزا، عبر قناته على يوتيوب، MuscleMadTV، فستعلم حتمًا أنه لا يكتفي بالرياضات العادية، بل هو في حالة شوق مستمر للقيام بمغامرات مليئة بالإثارة والحماس.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشر مقطع فيديو سيجعلك تضع يدك على قلبك من التوتر والخوف.

يظهر دسوزا فيه ينحدر بدراجته على ممر جبلي، يُعرف باسم "بهور غات".

وكانت هذه الرحلة جزءًا من تدريب لسباق أكبر سيقوم به في العام المقبل، حيث سيكون على ارتفاع يزيد عن 3,500 متر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

من الطبيعي أن يقوم دسوزا بجميع التحضيرات اللازمة لهذا السباق، لكن ازدحام حركة المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع هو التحدي الوحيد الذي واجهه هذا المغامر الهندي.

وعند مشاهدة مقطع الفيديو أعلاه، ستتفاجأ من مهارة دسوزا باجتياز السيارات على طريق ضيق وباتجاه مزدوج.

لذلك، ينصح متابعيه دومًا باستخدام المصابيح الأمامية والخلفية، وارتداء الخوذة، وتعلم قراءة الطريق.

ويصف المغامر الهندي رحلته بكونها "مليئة بالأدرينالين".

وأراد بدوره أن يقدم للناس لمحة عمّا كان عليه الحال عند النزول بسرعة إلى أسفل تل "بهور غات".

وتعتبر هذه واحدة من أصعب التلال التي يمكن تسلّقها في ولاية ماهاراشترا، حيث يستخدمها العديد من الدراجين للتدريب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها دسوزا تجاربه في ولاية ماهاراشترا الهندية. ففي وقت سابق، وثق رحلة صعوده إلى قمة "كالافانتين دورج"، التي تُعتبر إحدى أشدّ القلاع انحدارًا، وتقع في منطقة غاتس الغربية.

وبحسب ما أوضحه موقع السياحة الحكومي لولاية ماهاراشترا، تتألف "كالافانتين دورج" من مجموعة من السلالم الصخرية الطبيعية، ويشكّل صعودها تحديًا كبيرًا لبعض الأشخاص.

وتقع قمة "كالافانتين دورج" وسط مساحات خضراء شاسعة، بحيث توفر إطلالات أخّاذة على الوادي.