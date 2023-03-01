"السحب اللؤلؤية".. مصورة ترصد ظاهرة فاتنة في سماء آيسلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- العثور على شيء جميل بين أحضان الطبيعة، بمثابة "هدية" يجب دائمًا الاستعداد لها، هذا ما قالته الممرضة الآيسلندية، يونينا جوران أسكارسدوتير، والتي تبلغ من العمر 60 عامًا.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني من هذا العام، وثّقت أسكارسدوتير التي تهوى التصوير، مشهدًا فاتنًا للسحب الستراتوسفيريّة القطبيّة الجليديّة، أو "السُّحُب اللؤلؤية" في آيسلندا.

ظاهرة فاتنة

وثقت الممرضة التي تهوى التصوير، يونينا جوران أسكارسدوتير، ظاهرة "السُّحُب اللؤلؤية" في آيسلندا في بداية هذا العام. تصوير: Jónína Guðrún Óskarsdóttir

ومن أواخر ديسمبر/ كانون الأول، وحتى بداية فبراير/شباط سنويًا، يتمتّع الأشخاص بفرصة لرؤية السحب الستراتوسفيريّة في آيسلندا، والتي تُلقّب بـ"أرض النار والجليد".

من أواخر ديسمبر/ كانون الأول، وحتى بداية فبراير/شباط من كل عام، يتمتّع الأشخاص بفرصة لرؤية السحب الستراتوسفيريّة في آيسلندا. تصوير: Jónína Guðrún Óskarsdóttir

وقالت المصورة في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ولكن يجب أن تكون الظروف المناسبة في طبقة الستراتوسفير لتشكيل تلك الغيوم. وأنا دائمًا أشعر بالحماس في ذلك الوقت من العام لمعرفة ما إذا كان هذا عامًا جيّدًا لمشاهدة تلك السُّحُب".

تشعر المصورة بالدهشة من الألوان التي تتشكّل في الأفق نتيجةً لهذه الظاهرة. تصوير: Jónína Guðrún Óskarsdóttir

ورُغم أنّها شاهدت هذا النوع من السحب مِرارًا وتكرارًا على مرّ الأعوام، مع رصدها لها لأول مرّة هذا العام في 22 يناير/كانون الثاني، وآخر مرة بتاريخ 27 من الشّهر ذاته، إلا أنّها لا تزال مندهشة من الألوان التي تتشكّل في الأفق نتيجةً لها.

وعند حدوث هذه الظاهرة، تبدو السّماء وكأن فنانًا لطّخ الأفق بفرشاة رسم حملت مزيجًا من ألوان البرتقالي، والأزرق، والبنفسجي.

تهتم المصورة بتوثيق الطبيعة وأحوال الطقس. تصوير: Jónína Guðrún Óskarsdóttir

وتُعرف هذا السحب أيضًا بـ"سحب أم اللآلئ"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) التّابعة للأمم المتحدة.

وأكّدت المصورة: "أنا دائما أحب رؤية السُّحُب اللؤلؤية.. وأعتقد أن جميع الأشخاص يحبونها لأنها ملونة للغاية، وملفتة للنظر".

تهتم المصورة بتوثيق ظاهرة الشفق القطبي، أو الأضواء الشمالية، بشكلٍ خاص. تصوير: Jónína Guðrún Óskarsdóttir

وتتشكّل السّحب الستراتوسفيريّة القطبية أساسًا على ارتفاعات عالية خلال فصل الشتاء، عندما تنخفض درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفير تحت نقطة تجلّد الصقيع، وفقًا لما ذكرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتُعتبر أكثر شيوعًا في المنطقة القطبية الجنوبية، لكنها لوحظت أيضًا في مناطق أخرى منها المنطقة القطبية الجنوبيّة، واسكتلندا، والدّول الاسكندنافيّة، وألاسكا.

توثق المصورة الحيوانات يضًا. تصوير: Jónína Guðrún Óskarsdóttir

وكثيرًا ما تكون السُّحُب اللؤلؤية بمثابة سحب موجية عدسية، وبالتالي فهي تتواجد باتجاه الرّياح في السلاسل الجبليّة التي تُسبّب موجات الجاذبية في الستراتوسفير.

ويمكن رؤية جبل "Jökultindur" في الصورة التي وثقتها المصورة.

ورُغم عملها بدوام كامل في الساحل الشرقي لأيسلندا، إلا أن المصورة تحرص على التمعن في الطبيعة وتوثيق جمالها خلال أوقات فراغها.

وتهوى المصورة توثيق المناظر الطبيعية، والحيوانات، وظواهر الطقس المختلفة.