دماء غطّت أرضية هذه الطائرة المتجهة من باريس إلى تورنتو.. لماذا؟

الراكب الوحيد على الطائرة.. شاهد كيف كانت رحلة هذا المسافر بعدما انتظر 18 ساعة في المطار

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"خلاف على مقعد طائرة".. القبض على راكب بعد مهاجمته موظفًا في رحلة جوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الانشغال في نظافة الطائرات ليس أمرًا يحب معظمنا التفكير به عند السفر.

كان حبيب بطّاح مسافرًا من باريس إلى تورنتو على متن الخطوط الجوية الفرنسية في 30 يونيو/ حزيران، عندما لاحظ رائحة غريبة تنبعث من أسفل مقعده ومقعد زوجته، بعد وقت قصير من الإقلاع.

وقال لـCNN: "رائحتها تُشبه السماد".

وكان بطّاح يسافر مع زوجته على متن طائرة "بوينغ-777".

وكان الثنائي ينتقلان من لبنان إلى الولايات المتحدة، حيث سيقضي بطّاح، وهو صحفي مقيم ببيروت، فترة عمله كمحاضر جامعي.

اعتقد بداية أن الرائحة كانت تنبعث من قطتيهما أسفل مقعد الطائرة.

وعندما تفقد قطتيهما، لاحظ أنها بخير تمامًا.

كانت حقيبة حمل القطط ملطخة بالسائل. Credit: Courtesy Habib Battah

الاكتشاف المرّوع

وجد بطّاح بقعة رطبة على الأرض، يبلغ طولها وعرضها 20 بوصة، أسفل حقيبة حمل القطتين.

وعندما أبلغ مضيفة الطيران عنها، أعطته مناديلًا معطرّة.

ولكن لاحظ بطّاح وجود لون أحمر.

وبعد فترة، قال أحد المضيفين: "من الأفضل أن تغسل يديك، وإليك بعض القفازات".

وبينما كان بطّاح يُنظف البقعة، أخبرت مضيفة الطيران زملاءها في العمل.

وكان القبطان يراسل باريس، سائلًا عن بقعة الدم الحمراء الموجودة أسفل المقعدين 30A و30B.

وجاءت الأخبار من المقر الرئيسي لشركة الخطوط الجوية الفرنسية: "إنها دم بشري".

ففي اليوم السابق، على متن رحلة باريس-بوسطن، عانى راكب مما وصفه الطاقم بأنه "نزيف".

وكان قائد تلك الرحلة قد طلب تنظيف البقعة لرحلة العودة إلى باريس. ولكن يبدو أن عمّال النظافة قد نسوا الأرضية.

ولاحظ بطّاح أن حقيبة حمل القطتين كانت ملّطخة أيضًا. فانتقل إلى منطقة المطبخ حتى يُنظفها.

لقد كانت رحلة طويلة للزوجين، اللذين قالا إنه عُرض عليهما "زجاجتان صغيرتان من ماء إيفيان" كتعويض، وأعطيا بطانيتان من درجة رجال الأعمال لوضعهما على الأرض، مع مسحوق لامتصاص الدم.

وكانت الرحلة مكتظة بالركاب، ولا يمكن نقل الثنائي إلى مقعدين آخرين.

وقال: "كان علينا أن نجلس هناك ونشم رائحة الدم مدة سبع ساعات متواصلة.. رائحة الدم الفاسد مثل السماد.. لقد خلعت حذائي في بداية الرحلة، وكان هناك دم على جواربي".

في الواقع، كان سمادًا نوعًا ما.

وبعد ثلاثة أيام، اتصلت به الخطوط الجوية الفرنسية وأخبرته أن الدم قد اختلط بالبراز.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية في بيان لـCNN إن راكبًا كان مريضًا في رحلة يوم 29 يونيو/ حزيران المتجهة من باريس إلى بوسطن، وتلقى العلاج لدى وصوله.

وقال البيان: "وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا النوع من المواقف، تم طلب تنظيف كامل للمنطقة، وإلغاء صف المقاعد في رحلة العودة (من بوسطن إلى باريس)".

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها "تتفهم وتأسف للإزعاج الناجم عن هذا الوضع"، وأنها على اتصال مع بطّاح.

وقال بطّاح: "أنا أغطي أخبار بيروت منذ 20 عامًا كصحفي.. لقد عشت الحروب، والغارات الجوية، وشهدت الاغتيالات والسيارات المفخخة، ونجوت بصعوبة من انفجار مرفأ بيروت (4 آب 2020).. اعتقدت أنني رأيت كل شيء.. لم أكن أتوقع العثور على دماء أكثر مما رأيته في بيروت، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية".

"من الواضح أنه خطأ"

هل السجادة المبللة بالدم والبراز تشكل خطرًا منخفضًا أو معدومًا على الركاب؟ كلا، بحسب الدكتور ريتشارد داوود، المتخصص في طب السفر، ويعمل في عيادة "فليت ستريت" بلندن.

وأوضح: "أنا لا أتفق مع ذلك.. هذا وضع غير صحي للغاية، ولا نعرف ما كان الراكب يعاني منه، أو ما إذا كان معديًا".

وأضاف: "يمكن أن يكون الدم والإسهال نتيجة عدوى، أو التهاب القولون على سبيل المثال.. ولكن في الحالتين، في بيئة المستشفى، يتم التعامل مع هذا الوضع على أنه تلوث خطير".

وتابع أن هناك الكثير من الالتهابات الفيروسية المنقولة من طريق الدم، مثل التهابات الكبد "بي" و"سي"، وفيروس نقص المناعة البشرية. لكنها في الغالب تتطلب ملامسة الجرح بشكل مباشر.

وفي الواقع، قد يكون الإسهال أكثر خطورة من الدم.

وقال داوود إن تنظيف الإسهال من دون تعقيمه، كما فعل بطّاح في المطبخ بالقرب من منطقة تحضير الطعام، يمكن أن يؤدي إلى انتشار رذاذ جزيئاته.

ولكن، مع عدم ظهور أي أعراض على بطّاح وزوجته، فمن غير المتوقع أن يتم اختبارهما بحثًا عن أمراض محتملة.

اهتم بنظافة يديك على متن الطائرة

ونصح داوود بضرورة الاهتمام بنظافة اليدين في الهواء.

ويقترح غسل اليدين أو تعقيمهما بمجرد الجلوس، لا سيما بعد الإمساك بمقابض وسائل النقل العام، ولمس الأسطح، والمرور بالأمن، وخلع حذائك، وركوب الحافلة إلى الطائرة.

وفي هذه الأثناء، قال بطّاح، الذي يتحدث إلى المحامين حاليًا، ونشر صورًا مروعة على تويتر، إن الخطوط الجوية الفرنسية اتصلت به بعد ثلاثة أيام من الرحلة، وعرضت عليه استحمام القطط وقسيمة بقيمة 500 دولار.

ولكنه رفض عرضهم.

وعلّق: "لا أعتقد أنه صواب، أعتقد أنه خطر بيولوجي خطير ويجب التحقيق فيه بدقة. لا أريد أن يسكتني أحد ببعض التعويضات. تكلفة تذاكر الطيران لدينا 2500 دولار، هل يستحق حسم 20٪ من قيمتها الجلوس فوق الدم والبراز؟ أعتقد أنه كان إهمالًا جسيمًا وعلى مسؤول ما أن يحاسب".

وتابع: "الحوادث تحدث، فنحن بشر وننزف، لكن بمجرد أن تهبط الطائرة، يتوجّب عليك تنظيفها. إنه لأمر فظيع أن ذلك لم يحدث".