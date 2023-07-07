دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أرسل السائح، الذي نشر مقطع فيديو يظهره وهو ينقش اسمه على جدار الكولوسيوم في روما الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام، أواخر الشهر الماضي، خطاب اعتذار إلى مكتب المدعي العام المحلي، وفق ما ذكره محامي دفاعه لـCNN، الخميس.

وكتب الجاني المزعوم في رسالته إلى المدعي العام، واسمه إيفان ديميتروف، بحسب ما قاله محاميه ألكسندرو ماريا تيريللي لـCNN: "أعترف بإحراج شديد أنني علمت بمدى قدم هذا المعلم التاريخي بعد ما فعلت بكل أسف".

ويُزعم أن ديميتروف حفر عبارة "Ivan + Hayley 23" على جدار من الطوب لأحد أكثر المباني القيّمة في العالم الأسبوع الماضي، وتم توثيق فعلته بالفيديو.

تواصلت CNN مع مكتب المدعي العام لتأكيد استلام الرسالة ولكنها لم تلقَ ردًا.

وأفاد المحامي أن الرسالة بُعثت كذلك إلى بلدية روما، لكن مكتب عمدة روما أبلغ CNN أنهم لم يتلقوها.

وأكد المحامي أن النيابة العامة في روما تحقق مع السائح بشأن الأضرار التي لحقت بممتلكات ثقافية.

وأضاف المحامي أنهما يأملان بالحصول على صفقة تسوية قضائية.

وكان وزير الثقافة جينّارو سانجوليانو غرّد الأسبوع الماضي، أنّ الشرطة العسكرية "كارابينييريه"، تمكّنت من "تحديد هوية الشخص الذي يُفترض أنه مسؤول عن العمل غير الحضاري والعبثي الذي ارتكبه في الكولوسيوم".

وأضاف أنّ هذا "الفعل أساء إلى كل شخص في أنحاء العالم يُقدّر قيمة علم الآثار والمعالم الأثرية والتاريخ".

وأكدت تغريدته أن "إيفان وهايلي" يُعتقد أنهما اسمي السائح وصديقته، الذي تم تصويره وهو ينقش اسميهما.

وأفادت قناة SkyTG24 المتعاونة مع CNN ووسائل الإعلام الحكومية الإيطالية RAI، الأربعاء، بأن السائح يواجه غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو (5،400 دولار) و15 يوم سجن.