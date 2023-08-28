ما مصير صغيرها؟ مصور يوثق لحظات حاسمة بين أنثى ابن آوى وطائر عقاب جائع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كل عام، يتحرّك أكثر من مليونين من حيوانات النو، والحمير الوحشية، والغزلان، وغيرها من الكائنات عبر نهر "سيرينجيتي" إلى محمية "ماساي مارا" في كينيا، بحثًا عن مراعي أكثر خضارَا.
ويُشكّل ذلك الحدث واحدة من أضخم وأطول أنواع الهجرة في مملكة الحيوانات بالعالم، سنويًا بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول.
ويجذب هذا الحدث العديد من الأشخاص على نحوٍ سنوي، من بينهم المصور الهندي، أتيب حسين.
وخلال زيارته إلى المحمية في سبتمبر/أيلول من عام 2021، وثّق حسين لحظة حاسمة بين طائرٍ جائع، وأنثى ابن آوى مع صغيرها.
وخلال رحلة سفاري مغ مجموعة من الأشخاص، لاحظ المصور أن أنثى ابن آوى تحمل صغيرها في فمها، وشرح المرشد السياحي أنّ ذلك الأمر ربما قد يكون مرتبطًا بعمليّة الانتقال من وكرٍ إلى آخر.
وأوضح حسين المقيم في دبي بمقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لا يشعر حيوان ابن آوى عادةً بالانزعاج بشأن مركبات السفاري.. ولكن كان هذا الحيوان متوترًا بالفعل، ولذا قرّرنا البقاء على بُعد مسافة، ومتابعة طريقنا على خط متوازٍ منه".
وبعد 15 دقيقة تقريبًا، "انقضّ طائر عقاب أسمر فجأة عليهما، وحاول انتزاع الجرو من فكّي الأم"، بحسب ما قاله المصور، ولكنّه لم ينجح في القيام بذلك.
وتمكّن النسر من الوصول إلى الصغير بعد عدّة محاولات، ولكن لحسن الحظ، اندفعت الأم باتّجاه الطائر، ما تسبب بإسقاط صغيرها من براثنه.
وقال حسين: "يبدو أنّ طائر العقاب لم يُحكم قبضته بشكلٍ كافٍ".
وبعد عدّة محاولات فاشلة، استسلم الطائر، وابتعد عن المنطقة.
وبالنّسبة لمصير الأم، أكّد المصور الهندي أنّه تم لم شملها مع شريكها في موقع الوكر الجديد برفقة صغيرها.
وتكشّفت هذه الأحداث خلال ساعة، وأكّد المصور: "طيلة أعوام استكشافي للحياة البريّة، لا أذكر أنّني واجهت تفاعلًا نادرًا ودراماتيكيًا لهذه الدرجة بين نوعين من الكائنات البرية".
ووفقًا لما ذكره المصور، كانت ردود فعل الأشخاص عبر الإنترنت غامرة، مشيرًا إلى تفاعل أكثر من نصف مليون شخص مع المشهد.
وقال المصور: أعتقد أنّ ما أثّر على الجمهور هو توثيق الصورة لقطعة نادرة من التاريخ الطبيعي، مع تصوير شراسة الأم، ويأسها، وإخلاصها لحماية جروها".