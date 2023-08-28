ما مصير صغيرها؟ مصور يوثق لحظات حاسمة بين أنثى ابن آوى وطائر عقاب جائع

كيف أثر فيروس كورونا على صناعة السفاري في أفريقيا .. وماذا سيحدث للحيوانات البرية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كل عام، يتحرّك أكثر من مليونين من حيوانات النو، والحمير الوحشية، والغزلان، وغيرها من الكائنات عبر نهر "سيرينجيتي" إلى محمية "ماساي مارا" في كينيا، بحثًا عن مراعي أكثر خضارَا.

ويُشكّل ذلك الحدث واحدة من أضخم وأطول أنواع الهجرة في مملكة الحيوانات بالعالم، سنويًا بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول.

في مجموعة الصور التي وثّقها المصور الهندي، تظهر أنثى ابن آوى وهي تصارع عقابًا نجح في أخذ صغيرها خلسةً. Credit: Ateeb Hussain/Instagram @bushjunkie

ويجذب هذا الحدث العديد من الأشخاص على نحوٍ سنوي، من بينهم المصور الهندي، أتيب حسين.

وخلال زيارته إلى المحمية في سبتمبر/أيلول من عام 2021، وثّق حسين لحظة حاسمة بين طائرٍ جائع، وأنثى ابن آوى مع صغيرها.

كانت هذه من أكثر اللحظات المثيرة التي شهدها المصور في البريّة، بحسب ما ذكره. Credit: Ateeb Hussain/Instagram @bushjunkie

وخلال رحلة سفاري مغ مجموعة من الأشخاص، لاحظ المصور أن أنثى ابن آوى تحمل صغيرها في فمها، وشرح المرشد السياحي أنّ ذلك الأمر ربما قد يكون مرتبطًا بعمليّة الانتقال من وكرٍ إلى آخر.

وأوضح حسين المقيم في دبي بمقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لا يشعر حيوان ابن آوى عادةً بالانزعاج بشأن مركبات السفاري.. ولكن كان هذا الحيوان متوترًا بالفعل، ولذا قرّرنا البقاء على بُعد مسافة، ومتابعة طريقنا على خط متوازٍ منه".

انقض الطائر على الأم وصغيرها أكثر من مرّة. Credit: Ateeb Hussain/Instagram @bushjunkie

وبعد 15 دقيقة تقريبًا، "انقضّ طائر عقاب أسمر فجأة عليهما، وحاول انتزاع الجرو من فكّي الأم"، بحسب ما قاله المصور، ولكنّه لم ينجح في القيام بذلك.

وتمكّن النسر من الوصول إلى الصغير بعد عدّة محاولات، ولكن لحسن الحظ، اندفعت الأم باتّجاه الطائر، ما تسبب بإسقاط صغيرها من براثنه.

وثّق هذا الموقف شراسة الأم واستعدادها لحماية صغيرها. Credit: Ateeb Hussain/Instagram @bushjunkie

وقال حسين: "يبدو أنّ طائر العقاب لم يُحكم قبضته بشكلٍ كافٍ".

وبعد عدّة محاولات فاشلة، استسلم الطائر، وابتعد عن المنطقة.

وبالنّسبة لمصير الأم، أكّد المصور الهندي أنّه تم لم شملها مع شريكها في موقع الوكر الجديد برفقة صغيرها.

في النهاية، وصل كلاهما إلى وكرهما الجديد بأمان. Credit: Ateeb Hussain/Instagram @bushjunkie

وتكشّفت هذه الأحداث خلال ساعة، وأكّد المصور: "طيلة أعوام استكشافي للحياة البريّة، لا أذكر أنّني واجهت تفاعلًا نادرًا ودراماتيكيًا لهذه الدرجة بين نوعين من الكائنات البرية".

لطالما كان المصور مهتمًا بالتاريخ الطبيعي، والحيوانات. Credit: Ateeb Hussain/Instagram @bushjunkie

ووفقًا لما ذكره المصور، كانت ردود فعل الأشخاص عبر الإنترنت غامرة، مشيرًا إلى تفاعل أكثر من نصف مليون شخص مع المشهد.

يأمل المصور إلهام الأشخاص وتشجيعهم على الاهتمام وتطوير إدراك أعمق للعالم الطبيعي. Credit: Ateeb Hussain/Instagram @bushjunkie

وقال المصور: أعتقد أنّ ما أثّر على الجمهور هو توثيق الصورة لقطعة نادرة من التاريخ الطبيعي، مع تصوير شراسة الأم، ويأسها، وإخلاصها لحماية جروها".