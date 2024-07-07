طائرة شحن من طراز بوينغ تهبط بدون عجلات أمامية في اسطنبول.. شاهد ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدت وجبات فاسدة على متن طائرة إلى تحويل مسار رحلة تابعة لخطوط "دلتا" الجوية، في وقتٍ مبكر الأربعاء.

وكتبت شركة الطيران في بيان: "تم تحويل رحلة دلتا رقم 136 من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، في وقتٍ مبكر من صباح الأربعاء، بعد ورود تقارير عن تلف جزء من خدمة الوجبات على متن الطائرة في المقصورة الرئيسية".

وأفادت شركة الطيران بأنّ الطواقم الطبية اتجهت إلى الطائرة لعلاج أي من الركاب وأفراد الطاقم المتأثرين.

وقالت شركة "دلتا" إنّ فريق سلامة الغذاء التابع لها يعمل على "عزل المنتج على الفور"، وستقوم شركة الطيران بالتحقيق في الحادث.

وأكّدت شركة الطيران: "ليست هذه الخدمة التي تُعرَف بها شركة دلتا، ونحن نعتذر بشدة لعملائنا عن الإزعاج والتأخير في رحلاتهم".

وغادرت الرحلة رقم 136 مطار ديترويت ليلة الثلاثاء الساعة 10:51 مساءً. وهبطت في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك الساعة 3:59 صباحًا، وفقًا لموقع تتبع الرحلات "FlightAware".

وكانت طائرة "إيرباص A330" تقل 277 راكبًا.

وعرضت "دلتا" على الركاب غرفًا فندقية، كما تم حجز رحلات بديلة لهم، وفقًا للشركة.