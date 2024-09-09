تظهر وتختفي مع المد والجزر.. كويتية تكشف عن جوهرة مخفية في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتمتع الكويت بمجموعة متنوعة من الجزر البحرية الطبيعية، التي تُعد بمثابة درر متلألئة تضفي جمالا يجذب الباحثين عن التجارب الفريدة.

ومن خلال الاستعانة بكاميرا طائرة "درون"، تمكنت المصورة الكويتية إيمان العدساني، من توثيق مشهد لما يبدو أنه جزيرة رملية صغيرة تتوسط مياه ذات تدرجات خلابة من اللون الأزرق.

ولكن ما حقيقة هذه الجزيرة؟

Credit: Eman Al Adsani

وتشرح العدساني لموقع CNN بالعربية أن "الحالة" ليست بجزيرة، وإنما تُعد نوعا من التضاريس البحرية التي تُسمى "الحدبة البحرية".

وبحسب الصفحة الرسمية للسياحة في الكويت، فإن "الحالة" تظهر عندما يكون الموج في حالة جزر، وتختفي عندما تكون الأمواج في حالة المد.

Credit: Eman Al Adsani

وتشير المصورة الكويتية إلى أن "الحالة" تُعد معلمًا بارزًا قبالة ساحل الزور اعتادت على زيارته مع عائلتها، وتقول: "في كل عطلة نهاية أسبوع، أذهب مع عائلتي إلى الشاليه الخاص بنا في منطقة بنيدر بالكويت، حيث اعتدنا خوض رحلة بالقارب تستغرق نحو 20 دقيقة للوصول إلى هذه الوجهة الساحرة".

وتميل العدساني بطبعها إلى الاستكشاف، لافتة إلى أنها تستغل كل فرصة بشغف لإطلاق العنان لطائرة "الدرون" الخاص بها، ما دفعها لتوثيق الجمال الخيالي لهذه البقعة الساحرة من السماء.

Credit: Eman Al Adsani

وتُوضح المصور الكويتية أن كل زيارة إلى "الحالة" تكشف عن زوايا جديدة ومناظر خفية، ما يجعلها متعة لا تنتهي للحواس، وتقول: "تكشف كل زيارة إلى الحالة عن تشكيلات فريدة تشكلها ظاهرة المد والجزر، وكذلك الضوء المتغير طوال اليوم. وتخلق هذه الاختلافات مشهدًا متجددا، ما يضمن تميز كل تجربة وتفردها".

Credit: Eman Al Adsani

وتصف العدساني المشاهد الجوية للحدبة البحرية قائلة: "تتكشف الرمال البيضاء أمامي، وتغمرها ظلال دافئة من غروب الشمس، بينما تداعب الأمواج اللطيفة شواطئها بمرح".

وتضيف المصورة الكويتية أن "المناظر الجوية لا تفشل أبدًا في إبهاري بجمالها، إذ توفر زوايا ومناظر شاسعة لا يمكن الوصول إليها بالمنظور الأرضي".

Credit: Eman Al Adsani

وتؤكد العدساني أنها تستمتع باستكشاف هذا المنظور الفريد والزوايا الجديدة، ما يقدم لها "طريقة جديدة لاستيعاب العالم من حولها"، على حد تعبيرها.

وقد نالت اللقطات الجوية ومقاطع الفيديو التي توثق "الحالة" الثناء والإعجاب من قبل متابعي العدساني على منصة "إنستغرام"، الذين تفاجأوا بوجود هذا المعلم البحري في الكويت.

وتقول المصورة الكويتية: "لم يكن الكثير من الناس على دراية بها أو لم يسبق لهم زيارتها، وكان غالبيتهم يجهل الجمال الطبيعي المخفي في الكويت".

وتؤكد العدساني: "يسعدني توثيق هذا الموقع المذهل الذي أعتبره أحد روائع الكويت، على أمل زيادة الوعي بالحفاظ عليه وإدارته بشكل مسؤول".