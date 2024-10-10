صورة من أمستردام تثير حيرة الإنترنت ومصورها يشرح كيف التقطها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعمل روب هويماكرز كخبير استراتيجي للمواقع الإلكترونية، ولكنه يعشق التصوير الفوتوغرافي، ويهوى البحث عن مواقع تصوير مثيرة للاهتمام أثناء ركوبه دراجته في مدينة أمستردام بهولندا.

وخلال إحدى رحلاته الاعتيادية على متن الدراجة في مايو/أيار من هذا العام، وثّق هويماكرز مشهدًا لم يتوقع أنّه سينتشر بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي قط.

وثّق المصور، روب هويجماكرز، هذه الصورة خلال رحلة بالدراجة جنوب أمستردام. Credit: Rob Hoeijmakers (robhoeij)

وقال هويماكرز لموقع CNN بالعربية إن الصورة التي وثّقها أظهرت أشجار الربيع المورقة خلال فترة غروب الشمس، وشكلّت "منظرًا هولنديًا عاديًا".

ولكن ما ميّزها يتمثل بطريقة التصوير التي جعلت الصورة تبدو وكأن هناك خطوط غير مرئية تقسم الصورة إلى عدّة أجزاء.

لقطة لشاشة هاتف المصور تُظهر محاولاته في السعي للصورة المثالية. Credit: Rob Hoeijmakers (robhoeij)

وأوضح هويماكرز: "في البداية، كنت أستكشف الشارع أسفل جسر بهدف التقاط شيء مثير للاهتمام لمشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثمّ رأيت إمكانية لتوضيح عمق المشهد".

وبعد تعديل وضعية هاتفه الذكي، انقسم المشهد إلى أربعة أجزاء مميزة، ما منحه عمقًا رأسيًا وأفقيًا.

عند رؤيته للصورة، أدرك المصور أنّه وثّق أمرًا مميزًا. Credit: Rob Hoeijmakers (robhoeij)

ورأى هويماكرز أنّ الضوء في الصورة أعطى انطباعًا بأنّ المشهد يتمتع بجودة غير واقعية تقريبًا، وأربك ذلك الأشخاص حقًا، لافتًا إلى أنه قام بإنشاء وهم بصري عن طريق ميل الهاتف لجعل كل شيء مسطحًا ومركزًا تمامًا، ما أضاف إلى الطابع السريالي.

قضى المصور بعض الوقت في المنطقة سعيًا لالتثاط الصورة. Credit: Rob Hoeijmakers (robhoeij)

واجتاحت صورته مواقع التواصل الاجتماعي، مع مشاركة العديد من المنصات لها.

رأى المصور أنّه كان محظوظًا في ذلك اليوم، حيث كانت الشمس تغرب بشكلٍ جميل. Credit: Rob Hoeijmakers (robhoeij)

وبدأ اهتمام هويماكرز في التصوير قبل أربع أعوام، حيث أشار إلى أنّه تعلّم الكثير عن هذه المهنة بفضل والدته، التي تعمل كمصوِّرة.

ومؤخرًا، ينصب تركيز المصور على توثيق الأنماط ووجهات النظر التي يرصدها في البيئة حوله.