دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما ظهرت صغيرة فرس النهر، مو دينغ، أمام مولي سويندال على منصات التواصل الاجتماعي لأول مرة، كان الأمر بمثابة حب من أول نظرة.

وشرحت سويندال، البالغة من العمر 30 عامًا، لـ CNN: "اعتقدت أنها كانت هستيرية، وكانت تتمتع بطاقة مرحة للغاية. إنها بمثابة نقطة مضيئة في العالم باللحظة التي نشهد فيها الكثير من الأحداث، فضلًا عن خدودها الوردية الصغيرة، إنها ثمينة".

وبدأت شهرة مو دينغ بعد فترة وجيزة من ولادتها، عندما شرع القائمون على حديقة حيوان "خاو خيو" المفتوحة في نشر مقاطع من مغامراتها على الإنترنت. وسرعان ما أصبحت مو دينغ موضوعًا لمشهد كوميدي في برنامج "Saturday Night Live".

أصبحت مو دينغ، التي تظهر في هذه الصورة وهي تستحم في حديقة حيوان "خاو خيو" المفتوحة، مشهورة على الإنترنت. Credit: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images

ورغم أن معجبي مو دينغ من حول العالم يشعرون بالسعادة بمراقبتها من بعيد، إلا أن سويندال التي وقعت في حب ضغيرة فرس النهر، بدأت على الفور في البحث عبر شبكة "غوغل" عن رحلات طيران إلى تايلاند.

أدركت سويندال، التي تعيش في مدينة نيويورك الأمريكية، أنها تريد رؤية مو دينغ شخصيًا، إذ قالت: "أنا أحب الحيوانات، وأحب المغامرة، لذلك جعلت الذهاب إلى هناك هدفًا بالنسبة لي".

قامت سويندال بشراء بيجامة نوم تحمل صور مو دينغ أثناء وجودها في تايلاند Credit: Molly Swindall

وبمجرد أن قرّرت سويندال السفر إلى تايلاند لرؤية مو دينغ، أدركت أنها يجب أن تسافر في أقرب وقت ممكن. وشرحت قائلة: "أردت أن أراها وهي تتمتع بالحيوية والطاقة التي تأتي من كونها شابة"، مشيرة إلى أن صغيرة فرس النهر كبرت كثيرًا منذ مقاطع الفيديو الرائجة.

ولم تتمكن سويندال من الحصول على إجازة من العمل سوى لبضعة أيام، لذلك حجزت لقضاء 30 ساعة فقط في تايلاند، حيث تغادر نيويورك عبر العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء، وتعود بعد توقف مؤقت في أمستردام يوم الجمعة.

وأوضحت سويندال، التي سافرت بمفردها: "كانت الرحلة قصيرة جدًا، لكنها كانت تستحق العناء".

تقول سويندال إن الرحلة تجسد فكرة "الفرح العشوائي". Credit: Molly Swindall

وقد كلفتها الرحلة بأكملها "ما بين 1000 إلى 1،100 دولار".

ونظرًا لقصر مدة رحلتها، قررت سويندال أن تكون هذه الرحلة مخصصة فقط لمقابلة مو دينغ.

ورغم أنها كانت ترغب في رؤية المزيد في تايلاند، إلا أنها قررت أنها ستضطر إلى "العودة والقيام برحلة حقيقية" في مناسبة أخرى. لكن هذه المرة، كانت وجهتها واحدة فقط، أي حديقة حيوان"خاو خيو" المفتوحة.

وشاركت سويندال تجاربها في السفر من نيويورك إلى بانكوك عبر منصة "تيك توك".

وحتى الآن، حصد أول مقطع فيديو شاركته سويندال على "تيك توك" من رحلتها أكثر من 1.9 مليون مشاهدة. وطلبت فيه من متابعيها "الطيران لمدة 18 ساعة إلى تايلاند لرؤية مو دينغ"،

وصلت سويندال إلى بانكوك الأربعاء، واستأجرت سائقًا ليأخذها إلى حديقة الحيوان. وفي الرحلة، كانت سويندال متوترة وتساءلت عمّا كان سيحدث لو لم تتمكن من رؤية مو دينغ.

وكانت مو دينغ التي لطالما حلمت فيه سويندال تجلس في حظيرة فرس النهر.

وقالت سويندال في مقطع فيديو على "تيك توك" وهي توثق اللحظة التي رأت فيها صغيرة فرس النهر لأول مرة: "يا إلهي، إنها لطيفة للغاية".

وعلى مدار الساعات القليلة التالية، استمتعت سويندال بمشاهدة مو دينغ وهي تنتقل من الاحتماء من المطر إلى الركض بحماس بعد الرضاعة.

وأضافت سويندال التي قامت بشراء بضائع غريبة تحمل اسم مو دينغ، بما في ذلك قبعة وبيجاما للنوم، أثناء وجودها في حديقة الحيوان أنها "لطيفة للغاية وممتعة، لا يسعك سوى أن تحبها"

كما استمتعت سويندال برؤية حيوانات فرس النهر الأخرى.