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عُمانية ترصد حشرة سرعوف تفترس سحلية في مشهد "نادر"

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تهوى المصورة العُمانية، غنية المجرفية، التصوير المقرَّب، للحشراتٍ بشكلٍ خاص.

وخلال مهنتها، التي بدأت منذ عام 2017، سُنِحت لها فرصة رصد الكثير من المشاهد الزاهية والسلوكيات المثيرة للاستغراب لدى مختلف فصائل الحشرات في سلطنة عُمان.

ومن السلوكيات التي وثقتها المصورة العًمانية بعدستها مشهد مثير للاهتمام لحشرة تلتهم إحدى الزواحف بنهم، وكانت قد صادفتها أثناء التجول في بستان بحثًا عن الحشرات، وفقًا لما ذكرته في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

عُمانية ترصد حشرة تفترس سحلية.. "لم أترك مكاني حتى انتهت منها"
وثّقت المصورة، غنية المجرفية، هذا المشهد لحشرة سرعوف تتناول سحلية في سلطنة عُمان.Credit: Ghaniya Salim Almajrafi

وقالت المجرفية، وهي عضوة في المديرية العامة للفنون: " بالصدفة، رأيت السرعوف في صراعٍ قوي مع هذه السحلية التي كانت تحاول النجاة والتمسك بخيط الحياة، ولكن السرعوف لم يهتم بحجمها، وتغلب على السحلية بالمخالب القوية التي يمتلكها. وكان يسرع في التهامها حتى النهاية، إذ تُعتبر وجبة دسمة وكافية له لعدة أيام".

عُمانية ترصد حشرة تفترس سحلية.. "لم أترك مكاني حتى انتهت منها"
تُظهر هذه الصور المذهلة العالم العجيب للحشرات.Credit: Ghaniya Salim Almajrafi
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وكان المشهد لافتًا لدرجة أنّ المصورة لم تترك مكانها، وقالت: "لم أترك مكاني حتى انتهت (الحشرة) منها".

ووصفت المصورة ما شاهدته كـ"حدث نادر"، إذ أنّها عادةً ما تصادف هذه الحشرات التي تتناول حشرات أخرى مثل الجراد، موضحة: "لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا، فالسرعوف كان يتغذى على هذِه السحلية".

عُمانية ترصد حشرة تفترس سحلية.. "لم أترك مكاني حتى انتهت منها"
بدأت المصورة في توثيق الحشرات في عام 2017.Credit: Ghaniya Salim Almajrafi

وسبق أن قرأت المصورة عن حشرات السرعوف الكبيرة التي تستطيع تناول بعض الفقاريات الصغيرة، مثل الضفادع، والسحالي، والأسماك، والطيور الصغيرة، ولكنها لم تتمكن من مشاهدة ذلك على أرض الواقع إلا عند مصادفة هذه الحادثة.

عُمانية ترصد حشرة تفترس سحلية.. "لم أترك مكاني حتى انتهت منها"
ترى المصورة أنّ عالم الحشرات مذهل للغاية.Credit: Ghaniya Salim Almajrafi

وتسعى المصورة العُمانية للقيام بجولات مسائية مع كاميرتها لرصد عجائب عالم الحشرات.

عُمانية ترصد حشرة تفترس سحلية.. "لم أترك مكاني حتى انتهت منها"
تعلمت المصورة الصبر والتحمل بفضل مجال التصوير هذا.Credit: Ghaniya Salim Almajrafi

وشملت المشاهد التي وثّقتها حتى الآن عملية تزاوج العنكبوت الجمل، كما أنّها صادفت حشرات تضع البيض، أو تخفي الطعام، أو تقوم ببناء بيت لها.

وتعتقد المجرفية أنّ تصوير الحشرات من أصعب مجالات التصوير، وعلّمها ذلك الصبر والتحمل.

عُمانية ترصد حشرة تفترس سحلية.. "لم أترك مكاني حتى انتهت منها"
Credit: Ghaniya Salim Almajrafi

وأشارت إلى أنّها تشعر بسعادة غامرة عندما يُعبر الأشخاص عن دهشتهم لدى مشاهدة صورها، قائلة: "أفرح كثيرًا  عندما يكتشفون أسرار هذه الكائنات الصغيرة من خلال ما أقدمه لهم".

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