عُمانية ترصد حشرة سرعوف تفترس سحلية في مشهد "نادر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تهوى المصورة العُمانية، غنية المجرفية، التصوير المقرَّب، للحشراتٍ بشكلٍ خاص.
وخلال مهنتها، التي بدأت منذ عام 2017، سُنِحت لها فرصة رصد الكثير من المشاهد الزاهية والسلوكيات المثيرة للاستغراب لدى مختلف فصائل الحشرات في سلطنة عُمان.
ومن السلوكيات التي وثقتها المصورة العًمانية بعدستها مشهد مثير للاهتمام لحشرة تلتهم إحدى الزواحف بنهم، وكانت قد صادفتها أثناء التجول في بستان بحثًا عن الحشرات، وفقًا لما ذكرته في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وقالت المجرفية، وهي عضوة في المديرية العامة للفنون: " بالصدفة، رأيت السرعوف في صراعٍ قوي مع هذه السحلية التي كانت تحاول النجاة والتمسك بخيط الحياة، ولكن السرعوف لم يهتم بحجمها، وتغلب على السحلية بالمخالب القوية التي يمتلكها. وكان يسرع في التهامها حتى النهاية، إذ تُعتبر وجبة دسمة وكافية له لعدة أيام".
وكان المشهد لافتًا لدرجة أنّ المصورة لم تترك مكانها، وقالت: "لم أترك مكاني حتى انتهت (الحشرة) منها".
ووصفت المصورة ما شاهدته كـ"حدث نادر"، إذ أنّها عادةً ما تصادف هذه الحشرات التي تتناول حشرات أخرى مثل الجراد، موضحة: "لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا، فالسرعوف كان يتغذى على هذِه السحلية".
وسبق أن قرأت المصورة عن حشرات السرعوف الكبيرة التي تستطيع تناول بعض الفقاريات الصغيرة، مثل الضفادع، والسحالي، والأسماك، والطيور الصغيرة، ولكنها لم تتمكن من مشاهدة ذلك على أرض الواقع إلا عند مصادفة هذه الحادثة.
وتسعى المصورة العُمانية للقيام بجولات مسائية مع كاميرتها لرصد عجائب عالم الحشرات.
وشملت المشاهد التي وثّقتها حتى الآن عملية تزاوج العنكبوت الجمل، كما أنّها صادفت حشرات تضع البيض، أو تخفي الطعام، أو تقوم ببناء بيت لها.
وتعتقد المجرفية أنّ تصوير الحشرات من أصعب مجالات التصوير، وعلّمها ذلك الصبر والتحمل.
وأشارت إلى أنّها تشعر بسعادة غامرة عندما يُعبر الأشخاص عن دهشتهم لدى مشاهدة صورها، قائلة: "أفرح كثيرًا عندما يكتشفون أسرار هذه الكائنات الصغيرة من خلال ما أقدمه لهم".