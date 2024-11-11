شاهد..أشخاص يمارسون الرياضة في مدرج مطار دبي خلال هبوط الطائرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كنّا نشم رائحة المطاط المحترق من الإطارات.. واستغرقنا الأمر بضعة أيام لاستيعاب الحدث الاستثنائي الذي كنّا جزءًا منه"، هذا ما قاله راكب الدراجات الهوائية الألماني روبن وينسكي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حوّل مطار دبي الدولي مدرجه إلى ساحة نابضة بالحياة لمُحبّي رياضة الدراجات الهوائية، خلال هبوط طائرات صخمة من طرازي "A380" و"777" .

وقال وينسكي إن النجربة كانت "مثيرة بشكل خاص" بالنسبة إلى شخص مهتم بعالم الطيران (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وأضاف: "شعرنا وكأننا على مسافة فريبة جدًا من الطائرات، إلى درجة أننا نستطيع لمسها.. ولكن في الواقع، كانت تبعد عنّا ما بين 20 أو 30 مترًا".

وجاء تنظيم الحدث بالتعاون مع استديو "كرانك" في دبي، الذي يُركز على ابتكار تجارب غامرة، بهدف مساعدة المجتمع على اكتساب اللياقة البدنية والاستمتاع في الوقت ذاته.

وقال الشريك المؤسس لـ"كرانك"، نونو فرنانديز: "هذا الحدث يتجاوز المألوف في عالم اللياقة البدنية.. ويُجسّد روح الابتكار والجرأة في دبي".

وخطط الاستديو للحدث بدقة حتى يتماشى بشكل سلس مع عمليات المطار. وأطلع أيضًا جميع المشاركين على إرشادات السلامة التي يجب اتخاذها في عين الاعتبار.

وأوضح وينسكي: "كانت هناك إجراءات صارمة للحدّ من الحركة.. ولم يُسمح لنا بإحضار أي أغراض يمكن أن تطير على المدرج بفعل الرياح، على سبيل المثال".

ولم تحظ هذه التجربة بإعجاب المشاركين فحسب، وإنما أيضًا حازت على إعجاب العديد من المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتساءل كثيرون عن كيفية تسجيل أنفسهم بهذا الحدث، الذي يُعتبر الأول من نوعه في دبي.

وأكدّ فرنانديز: "نتطلع بالفعل إلى المزيد من الأحداث الفريدة في مواقع مميزة.. ونأمل الاستمرار في إعادة تعريف تجارب اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة".