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التنقل بالحافلات والقطارات.. تعرف إلى المسافرين من "ذوي المؤخرات الحديدية" في الصين

سياحة
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دبي الإمالاات العربية المتحدة (CNN) -- اختار لين إن البالغ من العمر 23 عامًا في وقت سابق من هذا العام، خوض رحلة بالحافلة استغرقت ثلاثة أيام للعبور من شينجيانج في شمال غرب الصين، إلى أستانا عاصمة كازاخستان. وكان يمكنه أن يصل بسهولة إلى وجهته في غضون 6 ساعات لو أنه سافر بالطائرة.

ولم تكن هناك أي وسائل ترفيه متميزة داخل الحافلة، أو طعام من الدرجة الأولى أو مقاعد مريحة مصممة خصيصًا لجعل الرحلة ممتعة بشكل خاص، بل على العكس تماما، كانت الرحلة شاقة. وقد تسببت عشرات الساعات التي قضاها لين مقيدًا إلى مقعده في آلام بظهره، بحسبما قاله في مدونة فيديو على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "Xiaohongshu" (الكتاب الأحمر الصغير).

المسافرون ذوي المؤخرات الحديدية في الصين
استقل لين هذه الحافلة في رحلته من الصين إلى كازاخستانCredit: Lin En/Xiaohongshu

مع ذلك، واصل لين خوض الرحلة بالحافلة مراراً وتكراراً. وعلى مدار العام الماضي، قام بالعديد من الرحلات المماثلة معتمداً فقط على رحلات الحافلات والقطارات الطويلة للغاية بهدف الوصول إلى وجهته.

لكنه ليس الوحيد، إذ تتواجد مجموعة متزايدة من المسافرين الصينيين الذين يلجأون إلى أشكال متطرفة من وسائل النقل لقضاء إجازاتهم.

ويُطلقون على أنفسهم اسم "المسافرين من ذوي المؤخرات الحديدية"، حيث يستوحوا ذلك من مقدار الوقت الذي يقضونه في السفر على مقاعد غير مريحة تجعل الجسد يبدو وكأنه معدن.

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وقد اجتذب اتجاه السفر هذا 19.8 مليون نقرة بفضل وسم #ironbutttravel، أما شعار المسافرين الذين يتبعون هذا الأسلوب فمفاده "أولئك الذين لديهم مؤخرات حديدية يستمتعون بالعالم أولاً".

ويبدو أن غالبيتهم من المسافرين الشباب، بما في ذلك خريجي الجامعات الجدد، الذين لديهم وقت فراغ أكثر من المال.

ويعني عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن أزمة العقارات المطولة في الصين، وضعف الطلب الاستهلاكي، ومعدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، أن المسافرين الشباب أكثر ميلاً للبحث عن مغامرات أقل تكلفة.

الصين
نظرة على الحافلة التي قضى فيها لين عدة أيام للوصول إلى كازاخستانCredit: Lin En/Xiaohongshu

وقال بينغ في، وهو مسافر يبلغ من العمر 27 عامًا، لـ CNN إن "السبب الرئيسي هو الميزانية، حيث تتيح لي رحلات iron butt travel زيارة المزيد من الأماكن مقابل أموال أقل".

ولا يزال العديد من هؤلاء المسافرين يغتنمون الفرص النادرة للاستمتاع، وتجربة الأطباق المحلية أثناء التوقف وتكوين صداقات على طول الطريق.

يُعد السفر بالحافلات الليلية أمرًا معتادًا بالنسبة للمسافرين في جميع أنحاء العالم، ولكن أخذ الصينيون التحدي إلى مستوى آخر.

بالنسبة لرحلة لين إلى أستانا، فقد بدأت عند الساعة 6 صباحًا من محطة الحافلات في شينجيانج. وباستثناء بعض فترات الراحة المتقطعة، أمضى لين 46 ساعة في الحافلة.

وكل بضع ساعات، كان يتمتع برفاهية مدّ ساقيه عندما يتوقف السائق من أجل حصول الركاب على الطعام.

علاوة على ذلك، أمضى الجزء الأكبر من الرحلة جالسًا وظهره مستقيمًا.

وقال لين في مقطع فيديو شاركه على صفحته في "فيسبوك": "لم أتمكن من النوم على الإطلاق بسبب آلام ظهري، لذا بقيت مستيقظًا طوال الليل. وبحلول صباح اليوم التالي، كنت منهكًا تمامًا".

وفي نهاية الرحلة، أصيب بنزلة برد أيضًا.

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وكان الجلوس مرهقًا للغاية لدرجة أنه شعر بإرهاق مماثل أثناء الوقوف. وقال: "عندما نزلت من الحافلة، شعرت وكأنني كنت واقفًا طوال حياتي، ثم جلست للتو".

لكن هذا لا يعني أنه ورفاقه من المسافرين من "ذوي المؤخرات الحديدية" يجب أن يتنازلوا عن المتعة.

تجربة "واقعية"

الصين
أمضى لين 20 ساعة في السفر من الصين إلى لاوسCredit: Lin En/Xiaohongshu

أعرب لين عن إعجابه بكيفية مقارنة التجربة "الواقعية" بالطيران، وفق ما ذكره لـ CNN. ففي المعنى الصيني، تعني "الواقعية" وجود لمسة محلية.

وقال لين لذي قام بعشرات الرحلات منذ نهاية العام الماضي، وسجل أكثر من 300 ساعة في الحافلات والقطارات: "يختار الكثير من الناس الحافلة لأنها رخيصة، بينما بذهب كثيرون بهدف العمل أو زيارة العائلة"، مضيفًا: "صادفت العديد من القصص المثيرة للاهتمام على طول الطريق، حول الثقافة أو العائلة أو كسب الرزق، كل هذا ممتع للغاية".

لكن، تتمتع غالبية خطوط الحافلات والقطارات، خاصة تلك الموجودة داخل الصين، بغرض آخر، إذ توفر خيارات رخيصة للعمال في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي لزيارة عائلاتهم في مدنهم الأصلية.

الصين
منظر المراعي التبتية الشمالية أثناء رحلة لين إن بالقطار إلى لاسا، عاصمة منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين.تصوير: ﻿Lin En/Xiaohongshu

ولا يختار الكثير من هؤلاء الأشخاص السفر بهذه الطريقة بسبب الرغبة في اتباع اتجاه رائج معين، بل يفعلون ذلك ببساطة لأنه لا يمكنهم تحمّل تكاليف الرحلات الجوية أو تذاكر القطارات عالية السرعة. 

لذا، يختار هؤلاء بدائل ميسورة التكلفة على حساب قضاء المزيد من الوقت على الطريق.

أما الآن، يعيد المسافرون من "ذوي المؤخرات الحديدية" تعريف هذا الشكل من أشكال السفر.

وخلال رحلة بالقطار استغرقت 53 ساعة من قوانغتشو إلى لاسا في وقت سابق من هذا العام، شاهد لين عن قرب هضبة التبت المترامية الأطراف، وصحراء جوبي الشاسعة، وسلاسل الجبال المهيبة.

وقال: "تتمكن من رؤية الكثير على الطريق، مشاهد لا يمكنك رؤيتها من الطائرة".

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