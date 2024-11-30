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"أسرار" مضيفا طيران للسفر بسلاسة بموسم العطل.. ما هي؟

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون التنقل عبر المطارات والطائرات أمرًا مرهقًا في أفضل الأوقات. ومع سفر ملايين المسافرين خلال فترة العطل المزدحمة، قد يصل هذا التوتر الفطري إلى مستويات غير مسبوقة.

وتحدّثت CNN مع مضيف طيران مقيم في ولاية فلوريدا، هانتر سميث ليهاس، الذي يعمل لدى إحدى شركات الطيران الأمريكية الكبرى، ومع ليز سيمونز، مضيفة طيران أسترالية مخضرمة أصبحت باحثة في مجال الطيران، لسماع نصائحهما وأسرارهما في مجال الطيران.

سواء كنت عائدا إلى وطنك لقضاء عيد الشكر، أو مسافرا إلى الخارج لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، فإليك دليل طاقم المقصورة للنجاة من إرهاق رحلات الطيران خلال موسم العطل.

امنح نفسك يومًا إضافيًا

مضيفا طيران يشاركان أسرار النجاة من الإرهاق أثناء السفر بموسم العطلات
إذا كان لديك يوم احتياطي، فإن الرحلة الملغاة لا تعادل تلقائيًا إلغاء احتفال عيد الميلادCredit: Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images

يرغب الجميع بالاستفادة القصوى من إجازاتهم، لكن السفر في اللحظة الأخيرة أمر محفوف بالمخاطر. وإذا كنت تريد تجنّب تفويت وليمة عيد الشكر، أو العد التنازلي لمنتصف ليلة رأس السنة، "امنح نفسك يومًا احتياطيًا واحدًا بالحد الأدنى بين سفرك والحدث"، بحسب نصيحة سميث ليهاس.

سواء كنت مسافرًا في نصف الشمالي أو الجنوبي من الكرة الأرضية، فهناك احتمال حدوث عواصف وتأخيرات بسبب الطقس، ما قد يؤدي إلى إلغاء الرحلات.

إذا كان لديك يوم احتياطي، فإن الرحلة الملغاة لا تعادل تلقائيًا إلغاء عيد الميلاد.

للحصول على رحلات طيران أقل كلفة، تجنّب أيام وأوقات الذروة

مضيفا طيران يشاركان أسرار النجاة من الإرهاق أثناء السفر بموسم العطلات
تجنب أيام وأوقات الذروة يمكن أن يساعدك على تجنب الحشود.Credit: Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images

إذا كنت لا تزال تفكر في قضاء عطلة في اللحظة الأخيرة، فما زال هناك بعض الصفقات الجيدة، وفقا لسيمونز.

وتوصي سيمونز بتجنب أيام وأوقات الذروة في الطيران، مثل عطل نهاية الأسبوع، والبحث عن رحلات منتصف الأسبوع للحصول على صفقات أفضل.

وتقول: "من خلال حجز رحلات في منتصف الأسبوع، يمكنك حقًا الحصول على بعض الصفقات الجيدة".

احجز مباشرة عبر شركات الطيران

هناك العديد من مواقع السفر التابعة لجهات خارجية، لكن سميث ليهاس ينصح أصدقاءه دومًا بحجز الرحلات الجوية مباشرة عبر شركة الطيران التي يختارونها.

وأوضح أنّ منصّات الطرف الثالث يرجّح أن تحجز تلقائيًا للمسافرين على رحلات ذات فترات اتصال ضيقة للغاية.

ويقول: "أرى أيضًا أشخاصًا يواجهون مشاكل إذا احتاجوا إلى تغيير أمر ما في تذكّرتهم، لأن شركة الطيران ليس لديها قدرة على الوصول لإصلاح المشكلة".

تحقق من تاريخ انتهاء صلاحية جواز سفرك جيدًا قبل السفر

إذا كنت مسافرًا دوليًا، فلا تنسَ التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية جواز سفرك قبل السفر. آخر شيء تريده هو أن يتم رفض سفرك.

افعل ذلك قبل وقت كافٍ من موعد المغادرة، ونأمل أن تتمكن من تجديده قبل موعد المغادرة، إذا لزم الأمر.

ويقول سميث ليهاس: "تطلب العديد من الدول أن يكون جواز سفرك صالحًا لمدة ستة أشهر وما فوق. إذا كان جواز سفرك معك منذ عامين، فأنت بالتأكيد تريد التحقق من ذلك".

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اختر أول رحلة طيران في اليوم

قد يكون من المغري حجز رحلة طيران مسائية، لكن سيمونز وسميث ليهاس ينصحان بالحصول على أول رحلة طيران في اليوم، إذا أمكن.

وتشرح سيمونز: "إذا كنت تحاول تجنب أي تأخير، فإن الطيران في بداية اليوم مفيد، لأن أي تأخير أو إلغاء سيستمر طوال اليوم".

ويضيف سميث ليهاس: "إذا تم إلغاء الرحلة، فلا يزال لديك بالحد الأدنى، يومًا كاملاً لإعادة الحجز على رحلة أخرى".

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إذا كان لديك أطفال، احجز رحلات الطيران في أوقات القيلولة

مضيفا طيران يشاركان أسرار النجاة من الإرهاق أثناء السفر بموسم العطلات
إذا كنت مسافرًا مع أطفال، فتأكد من أخذك جميع الإمدادات التي يحتاجونها.Credit: Joshua Lott/Getty Images

قد يجد الآباء والأمهات الجدد أنفسهم يسافرون مع أطفال صغار لأول مرة في فترة العطل.

وتقترح سيمونز، وهي أم، "إذا أمكن، احجز رحلات الطيران في أوقات القيلولة لتجنب الانهيار العصبي الناتج عن الإرهاق الشديد".

وتوصي سيمونز أيضًا بإحضار الوجبات الخفيفة أو الكتب وأي "أغراض الراحة"، سواء كانت بطانية أو لفافة من الشاش أو لعبة مفضلة.

ومع ذلك، قد يكون السفر مع الأطفال مرهقا، وتذكّر سيمونز المسافرين بعدم الخوف من طلب المساعدة من طاقم الطائرة. وتشير إلى أن بعض الآباء والأمهات قد يعانون أيضًا من الخوف من الطيران، وهو ما يريدون تجنب إظهاره لأطفالهم.

يخضع طاقم الضيافة لتدريبات لمساعدة الأشخاص من جميع الأعمار على التغلب على خوفهم من الطيران.

إذا قمت بتبديل المقاعد مع راكب آخر، عليك إخطار طاقم الضيافة 

مضيفا طيران يشاركان أسرار النجاة من الإرهاق أثناء السفر بموسم العطلات
Credit: Kent Nishimura/Los Angeles Times/Getty Images

أحيانًا ينفصل المسافرون عن بقية المجموعة ويقرّرون الطلب من الركاب الآخرين تبديل المقاعد.

وتقول سيمونز إن المسافرين يجب أن يسألوا الطاقم عن مثل هذه التغييرات.

وتقول: "من المهم أن يعرف المضيفون من يجلس في أي مقعد. قد يكون ذلك لأسباب متنوعة: طبية، أو أمنية، أو ببساطة طلب شخص ما وجبة خاصة.. إذا كنت تتحدث إلى راكب آخر وكان مرحّبا بتبديل المقاعد، فاسأل المضيفات دومًا عن ذلك أولاً".

لا تكثر من الأمتعة وتجنب فحص مقتنيات حقيبتك

يعد تخفيف حمل الأمتعة فن تتقنه مضيفات الطيران، وتطلق سيمونز على نفسها لقب "محترفة التعبئة" وتقول إنها تسافر بحقيبة يد صغيرة لكنها منظَّمة جيدًا.

لا يجيد الجميع تجنب الإفراط في حزم الأمتعة، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة خلال العطل، عندما قد تنقل معك الهدايا لجميع أفراد عائلتك.

إذا قمت بتسجيل حقيبتك، فاستخدم جهاز AirTag لتتبعها

مضيفا طيران يشاركان أسرار النجاة من الإرهاق أثناء السفر بموسم العطلات
تعتبر أجهزة AirTags مفيدة لتتبع الأمتعة Credit: Onfokus/iStock Unreleased/Getty Images

سافر سميث ليهاس أخيرًا إلى اليونان. وعندما ضاعت حقيبته، تمكن من تعقبها بفضل تقنية AirTag من شركة "أبل".

ويوصي سميث ليهاس أيضًا بحزم الأغراض المهمة، مثل الهدايا والمجوهرات الثمينة والأدوية في حقيبة اليد الخاصة بك، وربما أيضًا ملابس بديلة، تحسبًا لأي طارئ.

احرص على مسح الأسطح

لا أحد يريد أن يمرض خلال العطل، لكن مع التنقّل بين الحشود في المطار والجلوس على مقربة من الركاب الآخرين على متن الطائرة، قد يبدو الأمر حتميًا.

يشير سميث ليهاس إلى أن الطائرات تُنظّف بين الرحلات، وأن مرشحات الهواء في الطائرة مصممة للمساعدة على مكافحة انتشار الجراثيم.

ولكن عندما يسافر سميث ليهاس، فإنه لا يزال يختار مسح مقعد الطائرة وطاولة الطعام. ويقول إن بعض شركات الطيران توفر للركاب مناديل معقّمة، ويمكنك الاستفادة منها أيضًا.

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