سنجاب عالق يفوز بجائزة التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت صورة سنجاب عالق على الشجرة بالجائزة الإجمالية في حفل جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لهذا العام.
وأوضح المنظمون، في بيان نُشر يوم الثلاثاء، أن الصورة التُقطت من قبل ميلكو ماركيتيز. وتُظهر سنجابًا أحمرًا في وضعية مضحكة أثناء دخوله مخبئه في الشجرة، بينما علقت ساقاه بالجذع.
وقال ماركيتيز في بيان: "التقطت العديد من الصور للسناجب في مواقف مختلفة على مرّ السنين بإيطاليا.. ولكن، بدت هذه الصورة مضحكة حقًا بالنسبة لي، لأنها تعكس لحظة فصل السنجاب لساقيه الخلفيتين عن الجذع بهدف دخول مخبئه".
واختيرت صورة ميلكو ماركيتي من بين أكثر من 9 آلاف صورة مشاركة، وهو العدد الأعلى في تاريخ المسابقة الممتد لـ10 سنوات.
وقام الفريق بتقليص عدد المشاركات إلى 45 مشاركة، ثم عرضها على لجنة التحكيم، التي اختارت الفائز بالجائزة الإجمالية، بالإضافة إلى 9 فائزين آخرين بفئات مختلفة.
وأوضح ستيفان ماير، المدير العام الأول للتسويق في "نيكون أوروبا"،أنه سعيد للغاية بالإعلان عن فوز ماركيتي، مضيفًا أن صورته "تلتقط ببراعة اللحظات المرحة وغير المتوقعة التي تجعل الطبيعة ساحرة للغاية".
وفاز أيضًا كينغستون تام ضمن فئة "Nikon Young Photographer Award" عن صورة مُقرّبة لضفدع مبتسم.
وفاز عن فئة الفيديو المصور كيفن لوهمان، الذي يظهر في مقطعه ثعلبًا أحمر اللون، وهو يركض على العشب باستمتاع في صباح يوم بارد.