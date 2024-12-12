سنجاب عالق يفوز بجائزة التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2024

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت صورة سنجاب عالق على الشجرة بالجائزة الإجمالية في حفل جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لهذا العام.

وأوضح المنظمون، في بيان نُشر يوم الثلاثاء، أن الصورة التُقطت من قبل ميلكو ماركيتيز. وتُظهر سنجابًا أحمرًا في وضعية مضحكة أثناء دخوله مخبئه في الشجرة، بينما علقت ساقاه بالجذع.

صورة التقطها ميلكو ماركيتي لسنجاب عالق في الشجرة. Credit: Milko Marchetti/Nikon Comedy Wildlife

وقال ماركيتيز في بيان: "التقطت العديد من الصور للسناجب في مواقف مختلفة على مرّ السنين بإيطاليا.. ولكن، بدت هذه الصورة مضحكة حقًا بالنسبة لي، لأنها تعكس لحظة فصل السنجاب لساقيه الخلفيتين عن الجذع بهدف دخول مخبئه".

صورة التقطها خوسيه ميغيل جالييجو مولينا لحشرة سرعوف تبدو وكأنها ترقص. Credit: Jose Miguel Gallego Molina/Nikon Comedy Wildlife

واختيرت صورة ميلكو ماركيتي من بين أكثر من 9 آلاف صورة مشاركة، وهو العدد الأعلى في تاريخ المسابقة الممتد لـ10 سنوات.

صورة التقطها برزيميسلاف جاكوبتشيك لسمكة تُطارد نسرًا. Credit: Przemyslaw Jakubczyk/Nikon Comedy Wildlife

وقام الفريق بتقليص عدد المشاركات إلى 45 مشاركة، ثم عرضها على لجنة التحكيم، التي اختارت الفائز بالجائزة الإجمالية، بالإضافة إلى 9 فائزين آخرين بفئات مختلفة.

صورة مُقرّبة التقطها كينغستون تام لضفدع مبتسم. Credit: Kingston Tam/Nikon Comedy Wildlife

وأوضح ستيفان ماير، المدير العام الأول للتسويق في "نيكون أوروبا"،أنه سعيد للغاية بالإعلان عن فوز ماركيتي، مضيفًا أن صورته "تلتقط ببراعة اللحظات المرحة وغير المتوقعة التي تجعل الطبيعة ساحرة للغاية".

صورة التقطها تاباني لينانماكي لنسر ذيله أبيض. Credit: Tapani Linnanmaki/Nikon Comedy Wildlife

وفاز أيضًا كينغستون تام ضمن فئة "Nikon Young Photographer Award" عن صورة مُقرّبة لضفدع مبتسم.

صورة التقطها داميان بيتكوف للحظة اصطدام طائر النورس بالأرض أثناء هبوطه أمام شريكته. Credit: Damyan Petkov/Nikon Comedy Wildlife

وفاز عن فئة الفيديو المصور كيفن لوهمان، الذي يظهر في مقطعه ثعلبًا أحمر اللون، وهو يركض على العشب باستمتاع في صباح يوم بارد.