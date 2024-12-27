نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تساءلت يومًا ماذا لو توقف الزائر الأبيض في دبي؟ قد يصعب على المرء تخيّل حدوث هذا الأمر بسبب طبيعة المدينة الصحراوية. لكنّ الفنان الروسي، ألكسندر إيفانوف، قرّر أن يُحوّل الحُلم إلى حقيقة، بمُساعدة الذكاء الاصطناعي.

في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، تعاون إيفانوف مع موقع السياحة الرسمي "Visit Dubai" لإنشاء مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد يظهر دبي تحت طبقة من الثلوج ناصعة البياض.

إلا أنّه واجه بعض التحديات بجعل الفيديو يبدو واقعيًا.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لم أُفكّر حينها باستخدام الذكاء الاصطناعي لأنه لم يسمح لي سوى بإنشاء صور عالية الجودة".

لم يكن الاستسلام خيارًا مطروحًا بالنسبة للفنان الروسي، إذ أعاد تصميم مشهد دبي تحت الثلوج مجددًا بعد مرور عام، ليحصل على نتيجة مرضية وأكثر واقعية.

وأضاف: "تمثّل هدفي الأساسي باختبار مدى سرعة وأفضلية الذكاء الاصطناعي في التعامل مع هذه المهمة مقارنةً بجميع البرامج والأدوات التي استخدمتها سابقًا".

استغرقت عملية التحضير لمقطع الفيديو حوالي يومين فقط. ويعتبر هذا الوقت قصيرًا جدًا مقارنة بفيديو دبي السابق الذي استغرق إعداده وتوليفه 3 أسابيع، باستخدام برنامج آخر.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من متابعي الفنان الروسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحرص بدوره على شرح طريقة تصميمه في خانة "التعليق على الفيديو" لتجنيب المشاهدين الإرباك.

وقال: "يبدو الفيديو واقعيًا إلى درجة أنّني أفقد أحيانًا الحدّ الفاصل بين الواقع والخيال".

زار إيفانوف مدينة دبي لأول مرّة في العام 2018، حيث احتفل بالعام الجديد مع مجموعة من الأصدقاء. وأُعجب تحديدًا بناطحات سحابها التي حرص على تصوير "كلّ شبر منها"، بحسب قوله.

وينصح موقع السياحة الرسمي بدبي "Visit Dubai" بزيارة المدينة في فصل الشتاء لما تمتاز به من أجواء رائعة، ولاستضافتها فعاليات وأنشطة متنوعة.

وبينها:

القرية العالمية

سوق "رايب ماركت"

حديقة الزهور "ميراكل غاردن"

حديقة "دبي سفاري بارك"

ويستطيع السيّاح أيضًا الاستمتاع بطقس الشتاء في دبي، من خلال الاسترخاء في أحد النوادي الشاطئية، أو التوّجه لأحد المطاعم التي تضم ترّاسًا في الهواء الطلق، أو ممارسة الرياضة على الشاطئ.