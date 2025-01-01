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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الصين عن نموذج أوّلي لقطار فائق السرعة من الجيل الجديد. وزعمت أنّه في طريقه كي يُصبح الأسرع في العالم.

وصلت سرعة قطار "CR450" إلى 450 كيلومترًا في الساعة خلال الاختبار التجريبي، فيما بلغت السرعة التشغيلية 400 كيلومتر في الساعة، بحسب وزارة النقل الصينية.

وبمجرد دخوله الخدمة التجارية، يمكن أن يحصد لقب أسرع قطار "فائق السرعة" في العالم، متجاوزًا طراز "CR400" الحالي في الصين، الذي أطلق لأول مرّة في العام 2017، ويعمل بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة.

وتمّت الإشادة بأحدث نموذج أوّلي لقطار "CR450" من قبل مُطوّريه، وهم شركتي "CRRC" تشانغتشون لمركبات السكك الحديدية و"CRRC Sifang"، إذ يمتاز بسرعته التشغيلية، وأداء مكابحه، وكفاءة طاقته، والتحكّم في الضوضاء.

وأوضحت صحيفة "China Daily"، التي تُديرها الدولة، أنّ القطار خضع لأكثر من 3 آلاف عملية محاكاة، وأكثر من ألفي اختبار للمنصة بهدف تلبية المتطلّبات الصارمة للتشغيل التجاري.

وقالت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات والتحسينات لضمان استيفائه جميع المعايير اللازمة.

صورة تعكس الدرجة الاقتصادية في قطار الرصاصة "CR450AF". Credit: Xinhua/Shutterstock

وفي العقد الماضي، أصبحت الصين رائدة عالمياً بلا منازع في مجال تطوير السكك الحديدية، حيث قامت ببناء آلاف الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية الجديدة التي تصل إلى كل ركن من البلاد تقريباً.

وتمتد شبكة السكك الحديدية في الصين على أكثر من 160 ألف كيلومتر، بينها أكثر من 46 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، بحسب وزارة النقل الصينية.

ولطالما كانت السكك الحديدية فائقة السرعة بديلاً فعّالاً للسفر جواً عبر رحلات تصل إلى 700 ميل (1126.5 كلم)، حيث تربط المدن الكبرى بالأجزاء الريفية من البلاد بكل سهولة وأريحية.