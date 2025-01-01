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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، توضيحات فيما يتعلق بصلاحيات جوازات السفر والفرق بين الحد الأدنى المتطلب للسفر للدول العربية والدول الأجنبية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية على أن "الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة لا تقل عن (3) أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول".

وأشارت إلى أن "بطاقة سجل الأسرة والهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي ’أبشر‘ و’توكلنا‘ لا تخول صاحبهما للسفر".

وحثت المديرية المواطنين على "المسارعة إلى تجديد أو إصدار جوازات سفر جديدة قبل موعد السفر بوقت كافٍ، منوهة بأهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضعها في الأماكن الآمنة".