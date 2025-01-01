الإمارات.. رأس الخيمة تُسجّل رقمين قياسيين مع بداية العام 2025

حققت إمارة رأس الخيمة في الإمارات رقمين جديدين بموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح"، و" أكبر صورة جوية لصدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح " ضمن احتفالات رأس السنةز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعرض مذهل من الألعاب النارية والطائرات المسيّرة، حقّقت إمارة رأس الخيمة عام 2025، رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك ضمن فئتي "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح"، و" أكبر صورة جوية لصدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح ".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات - وام، يضاف هذا الإنجاز على سجلّ الإمارة الحافل في احتفالات رأس السنة الاستثنائية وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وأضافت الوكالة أنّ العرض الذي حمل عنوان "قصّتنا في السماء"، احتفى على نحو رائع "بجمال إمارة رأس الخيمة الطبيعي وإرثها الثقافي الغني، وأرسى معاييرَ جديدة لاحتفالات العالم بالعام الجديد، حيث امتزجت تقنيات الألعاب النارية الحديثة مع الصور الفنية المشكلة بالطائرات المسيَّرة بتقنية الليزر".

Credit: EMIRATES NEWS AGENCY-WAM

وتابعت الوكالة أنّ سماء رأس الخيمة تحوّلت إلى مشهدية لا تُنتسى، تضمّنت عروضًا مرئية جسّدت أبرز رموز الطبيعة الخلابة والثقافة الأصيلة التي تتميز بهما الإمارة.

وصرّح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لـ"وام" بالقول: "تُمثّل احتفالات ليلة رأس السنة هذا العام احتفاءً يليق بالإنجازات التي حقّقتها إمارة رأس الخيمة في قطاع السياحة خلال عام 2024".

وأضاف أنّ الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها الإمارة في موسوعة غينيس من خلال هذا العرض الاستثنائي، تعكس معايير الابتكار ومشاعر الاعتزاز بالثقافة التي تتميز بهما رأس الخيمة، مشيرا إلى مواصلة تقديم المزيد من التجارب الفريدة لسكان رأس الخيمة وزوارها مع استقبال العام 2025.

وأفادت الوكالة أنّ العرض امتدّ على مسافة خمسة كيلومترات من واجهة رأس الخيمة البحرية، وتألّف من ثلاثة أجزاء هي:

عرض "الرمال المتحركة" المستلهم من صحاري الإمارة، الذي صوَّر العلاقة بين الحياة والبيئة الطبيعية،

وعرض "أسرار البحر" الذي استعرض تراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في رأس الخيمة،

وعرض "نور النجوم الهادية" الذي احتفى بتاريخ الاستكشاف البحري، إذ تضمن صوراً سماوية وشهباً ترمز إلى أهمية الملاحة.

توَّج العرض بإطلاق الألعاب النارية ذات التقنيات المتطورة لتضيء سماء الإمارة.

حضر احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة أكثر من 100 ألف شخص من سكان رأس الخيمة وزوّارها.