الإمارات.. رأس الخيمة تُسجّل رقمين قياسيين مع بداية العام 2025

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الإمارات.. رأس الخيمة تُسجّل رقمين قياسيين مع بداية العام 2025 - CNN Arabic

الإمارات.. رأس الخيمة تُسجّل رقمين قياسيين مع بداية العام 2025

سياحة
نشر
3 min قراءة
nye-ww-copy-01.00_03_57_18.still006.jpg
حققت إمارة رأس الخيمة في الإمارات رقمين جديدين بموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح"، و" أكبر صورة جوية لصدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح " ضمن احتفالات رأس السنةزCredit: EMIRATES NEWS AGENCY-WAM

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعرض مذهل من الألعاب النارية والطائرات المسيّرة، حقّقت إمارة رأس الخيمة عام 2025، رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك ضمن فئتي "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح"، و" أكبر صورة جوية لصدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح ". 

وبحسب وكالة أنباء الإمارات - وام، يضاف هذا الإنجاز على سجلّ الإمارة الحافل في احتفالات رأس السنة الاستثنائية وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وأضافت الوكالة أنّ العرض الذي حمل عنوان "قصّتنا في السماء"، احتفى على نحو رائع "بجمال إمارة رأس الخيمة الطبيعي وإرثها الثقافي الغني، وأرسى معاييرَ جديدة لاحتفالات العالم بالعام الجديد، حيث امتزجت تقنيات الألعاب النارية الحديثة مع الصور الفنية المشكلة بالطائرات المسيَّرة بتقنية الليزر". 

رأس الخيمة
Credit: EMIRATES NEWS AGENCY-WAM

وتابعت الوكالة أنّ سماء رأس الخيمة تحوّلت إلى مشهدية لا تُنتسى، تضمّنت عروضًا مرئية جسّدت أبرز رموز الطبيعة الخلابة والثقافة الأصيلة التي تتميز بهما الإمارة.

وصرّح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لـ"وام" بالقول: "تُمثّل احتفالات ليلة رأس السنة هذا العام احتفاءً يليق بالإنجازات التي حقّقتها إمارة رأس الخيمة في قطاع السياحة خلال عام 2024".

وأضاف أنّ الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها الإمارة في موسوعة غينيس من خلال هذا العرض الاستثنائي، تعكس معايير الابتكار ومشاعر الاعتزاز بالثقافة التي تتميز بهما رأس الخيمة، مشيرا إلى مواصلة تقديم المزيد من التجارب الفريدة لسكان رأس الخيمة وزوارها مع استقبال العام 2025.

وأفادت الوكالة أنّ العرض امتدّ على مسافة خمسة كيلومترات من واجهة رأس الخيمة البحرية، وتألّف من ثلاثة أجزاء هي: 

  • عرض "الرمال المتحركة" المستلهم من صحاري الإمارة، الذي صوَّر العلاقة بين الحياة والبيئة الطبيعية، 
  • وعرض "أسرار البحر" الذي استعرض تراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في رأس الخيمة، 
  • وعرض "نور النجوم الهادية" الذي احتفى بتاريخ الاستكشاف البحري، إذ تضمن صوراً سماوية وشهباً ترمز إلى أهمية الملاحة.

توَّج العرض بإطلاق الألعاب النارية ذات التقنيات المتطورة لتضيء سماء الإمارة.

حضر احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة أكثر من 100 ألف شخص من سكان رأس الخيمة وزوّارها.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.