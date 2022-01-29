"إيرباص" تتجه إلى تحويل "طائرة الحوت" Beluga XL إلى طائرة "تشارتر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُخطّط شركة "إيرباص" بتأجير طائراتها لنقل البضائع "بيلوغا" (BELUGA) المصمّمة على شكل حوت، التي كانت مهمّتها الرئيسة إلى الآن، نقل أجزاء الطائرات بين مصانعها في أوروبا، وذلك بهدف مساعدة الصناعات الأخرى على شحن الآلات الضخمة التي تتعاظم الحاجة إلى نقلها جوًا.

ورأت شركة "إيرباص" أنّ الإقدام على خطوة تأجير المساحة الإضافية في ناقلتها الحالية "بيلوغا إس تي" (Beluga ST) و"بيلوغا إكس إل" (Beluga XL) الجديدة، سيؤدي إلى إنشاء شركة طيران تجارية للشحن متفرّعة منها، اعتبارًا من عام 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع على وضع "إيرباص" نقطة نهائية على إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم "A380"، وهي تخطّط لاضطلاع طائرة بيلوغا بدور جديد بحيث تكون أكبر ناقلة شحن تجارية في الغرب من حيث الحجم.

ولفتت "إيرباص" إلى أنّ ذلك سيشكّل مثالًا نادرًا على مهام "استعانة" صناعات أخرى بمجال الطيران بعد سنوات من العمل، وإذا كتب لهذه الخطوة النجاح فإنها ستمهّد الطريق أمام تقديم خدمات أخرى.

وأشارت "إيرباص" إلى أنّ الطائرة الواحدة ستعمل بقدرة 100٪ على أساس تجاري.

وقال المتحدث باسم الشركة لـCNN: "ستحصل على إيراداتها من مبيعاتها، وستتحمل كلفة استثماراتها كافة وكلفتها التشغيليّة".

ورأى محلّلون إنّ الطلب على الشحنات الضخمة التي يمكن نقلها من دون تفكيكها يتصاعد لأسباب عدّة، أبرزها ضعف سلاسل التوريد. وبات مديرو اللوجستيات يلجأون إلى الطائرات الضخمة عندما لا يسمح لهم الوقت باستخدام الممرّات البحرية.

إلى وقت قريب، واجهت شركة "إيرباص" مشاكل في تلبية هذا الطلب لأنّ صناعة الطيران كانت تعمل بالحد الأقصى.

لكنّ المحلّلين يرون أنّ تدنّي إنتاج طائرات الركاب الكبيرة، والتراجع الكبير الذي أصاب الصناعة جرّاء الجائحة، انعكس إيجابًا على طائرة "بيلوغا" القديمة التي كتب لها عمر أطول في الخدمة ممّا كان متوقعًا.

وقال فيليب سابو، رئيس شركة "إيرباص ترانسبورت انترناشيونال"، إنّ "بيلوغا إس تي لم تتخطّ 50٪ من صلاحيتها التشغيلية. فهي صُمّمت للقيام بـ30 ألف دورة طيران، وسجلّت إلى الآن معدّل وسطي من 15 ألف رحلة".

ويقصد بدورة الطيران، إقلاع وهبوط واحد.

وجراء جائحة كورونا، خفّضت شركة "إيرباص" معدّل إنتاجها الوسطي بنسبة 40٪، وهي تخطّط حاليًا لاستعادة نشاطها وزيادة إنتاج الطائرات أحادية الممر قليلًا بحلول صيف 2023. لكن يتوقع أن يستمر انخفاض إنتاجها لهياكل الطائرات العريضة إلى النصف، وهي نسبة أقل من تلك التي كانت مقرّرة عند إطلاق Beluga XL عام 2014.

غير أنّ شركة إيرباص أكّدت أنّ ما من رابط بين مشروع تسويق أسطول "بيلوغا" والإنتاج المخطّط له.