مضيفو الطيران يشاركون "أسرارهم" مع الركاب خلال ذروة السفر الصيفي

اختبر فوضى السفر هذا الصيف.. شاهد تجربة مراسلة CNN خلال سفرها من لندن إلى إيبيزا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون السفر الجوي خلال موسم الصيف أمرًا مُخيفًا، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك.

وتحدثت CNN مع مضيفي الطيران المتزوجين، ريتش هندرسون، وأندرو هندرسون، وعمل كلاهما لدى شركات طيران أمريكية كُبرى لـ10 أعوام و20 عامًا على التوالي، للتعرّف إلى بعض النصائح المفيدة.

مسافرون في مطار "أتلانتا" الدولي في وقتٍ سابق من هذا الصيف. Credit: Elijah Nouvelage/Bloomberg/Getty Images

ويُقدّم الثنائي النصائح بشكلٍ فكاهي على صفحة تُدعى "Two Guys on a Plane" عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تحدثت CNN أيضًا مع إيسينس غريفين التي تعمل لدى شركة طيران إقليمية بالولايات المتحدة لأكثر من عام.

سافر بوقتٍ مبكر من اليوم إن أمكن

وقد يكون من الصعب تجنب أوقات التأخير في أشهر الصيف المزدحمة، ولكن يُعد السفر مبكرًا في الصباح أفضل طريقة لتجنّب أثر ذلك.

وقال أندرو: "ستواجه مستوى أقل من أوقات التأخير وأحوال الطقس المتقلبة إذا تمكّنت من الركوب على متن أول رحلة طيران خلال اليوم مقارنةً بالانتظار حتّى وقتٍ متأخر من الظهر".

اجعل رحلتك خارج أيام الذروة

ويرغب غالبية الركاب في السفر خلال أيام الذروة، أي مساء الجمعة، أو صباح الإثنين، على سبيل المثال.

ونتيجةً لذلك، ستكون هذه الفترة "مزدحمة حقًا"، بحسب ما ذكره أندرو.

وأضاف أندرو: "إذا تمكّنت من الذهاب الثلاثاء، فليس من المرجح أن تواجه المستوى ذاته من الأشخاص أو المشاكل التي كنت ستواجهها إذا اخترت (السفر) الجمعة مثلًا عند الساعة الخامسة مساءً".

قم بتحميل جميع التطبيقات الضرورية

مضيفة الطيران إيسينس غريفين. Credit: Courtesy of Essence Griffin

وسيكون تطبيق شركة الطيران رفيق سفرك الجديد طوال مدّة رحلتك.

وأكّدت غريفين: "لن أسافر أبدًا بلا حمل التطبيق الخاص بشركة الطيران التي أسافر على متنها".

ويُمكِّنك التطبيق من معرفة موعد الصعود على متن الطائرة، وما إذا كنت متأخرًا، وما إذا كانت الطائرة لا تزال موجودة، وغيرها من المعلومات، وفقًا لما ذكرته.

ويقترح ريتش أيضًا تحميل التطبيقات الخاصة بالمطار الذي ستغادر منه، والمطار في وجهتك النهائية، بالإضافة إلى التطبيقات التي تتعقّب وصول الرحلات الجوية، مثل "FlightAware".

وفي بعض الأحيان، يتم تحديث المعلومات في التطبيقات قبل سماعك لإعلانات المطار أو الطائرة.

الوصول عند بوابتك مبكرًا

وإذا كانت رحلتك تغادر في الساعة الـ 11 صباحًا، لا يعني ذلك أنّه يجب عليك الوصول إلى بوابتك في الوقت ذاته بالتحديد.

وشرحت غريفين: "عادةً ما تبدأ عملية الصعود على متن الطائرة قبل 30 دقيقة (من موعد المغادرة). وبمجرد إغلاق الأبواب، ينتهى كل شيء".

تجنب طابور خدمة العملاء عند إلغاء رحلتك

وعند حدوث أي مشكلة، يُفضّل استخدام هاتفك الذكي للبحث عن الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها عبر الإنترنت، أو الاتصال بخط الخدمة التابعة لشركة الطيران بدلاً من الانتظار في طابور للركاب المحبطين.

كما تنصح غريفين بالتحدث مع الوكلاء عند البوابات بدلاً من فريق خدمة العملاء، إذ شرحت قائلةً إنّهم يتمتّعون "بالقوة والمعرفة لنقلك إلى رحلات مختلفة".

قم بإحضار وجبات الطعام الخفيفة

ويمكن أن يؤدي الاعتماد على فكرة تناول وجبة الفطور، أو الغداء، أو العشاء على متن الطائرة إلى خيبة الأمل، والشعور بالجوع.

ورغم أن رحلتك قد تكون سلسلة، فقد تتأخر الطائرة عن موعد الإقلاع، أو قد لا تتمتّع قائمة الطعام بالعديد من الخيارات.

وقال ريتش: "إذا كان بإمكانك إحضار ألواح الجرانولا، وأطعمة مشابهة قابلة للتخزين، أو إحضار الطعام من المطار، فإنه يجب عليك القيام بذلك".

محتويات حقيبتك اليدوية في مقصورة الطائرة

وتنصح غريفين بالتفكير مليًا فيما ستضعه داخل حقيبتك اليدوية.

ومن المفيد إضافة الملابس وأدوات النظافة الشخصية في حالة ضياع الأمتعة التي سجّلتها، أو في حال تأخّرت رحلتك، واضطررت فجأة إلى قضاء ليلة في أحد فنادق المطار.

فريق واحد

ويرغب طاقم الطائرة في أن تغادر الرحلات بالوقت المحدد، كما أنّهم يرغبون بتوفير تجربة سفر سلسة قدر الإمكان.

وفي بعض الأحيان، قد يشعر الركاب أنّ مضيفي الطيران يخفون المعلومات المتعلقة بأوقات التأخير أو الاضطرابات عن المسافرين، ولكن أكّد أندرو، وريتش، وغريفين عدم القيام بذلك عادةً.

وأكّد ريتش: "نحن في القارب ذاته في الكثير من الأحيان، كما أنّنا نشعر بالمستوى ذاته من الإحباط، ونرغب أن نجعل هذا الأمر مريحًا للمسافرين بقدر الإمكان".