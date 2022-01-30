4 خطوات لمواجهة اضطرابات النوم بسبب فارق الوقت الكبير أثناء السفر

نشر الأحد ، 30 يناير / كانون الثاني 2022

للمسافرين.. إليك بعض النصائح عندما لا تسير الأمور على طريقتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يسافر بعض الأشخاص إلى أماكن تبعد عنهم آلاف الكيلومترات، يتساءل كثيرون عما يمكن فعله أثناء السفر لتفادي اضطرابات النوم بسبب فارق الوقت الكبير.. ماذا قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي؟

أثناء السفر

إذا كنت مسافرًا إلى منطقة زمنية تختلف بأكثر من 3 ساعات عن منطقتك الزمنية العادية، فيجب عليك اتباع إجراءات النوم والاستيقاظ لوجهتك عند وصولك.

وقد يساعدك البقاء في مناطق مضيئة جيدًا خلال النهار في وجهتك.

وبالطبع، يمكنك تلقي أي دواء لمساعدتك على النوم ليلًا، بحسب توجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

وهناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لمساعدتك على التكيف مع الوقت الجديد وتجنب أعراض اضطرابات النوم نتيجة الرحلات الجوية الطويلة:

تناول وجبات صغيرة لتجنب آلام المعدة أو غيرها من المشاكل.

تناول الكافيين وممارسة الرياضة بشكل استراتيجي، فقد يساعدك ذلك على البقاء مستيقظًا طوال اليوم، لكن يجب تجنب ذلك في فترة المساء.

شرب الكثير من الماء

إذا كنت تشعر بالنعاس أثناء النهار، خذ قيلولة قصيرة، لا تزيد عن 15-20 دقيقة، حتى تشعر بالتحسن أثناء النهار، مع النوم ليلاً.

وبالطبع، ستساعدك مجموعة من هذه الخطوات في التغلب على اضطرابات النوم نتيجة فارق الوقت بسرعة أكبر.