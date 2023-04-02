دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا شيء يُضاهي رحلة خيالية إلى شاطئ معزول عن صخب المدينة وضجيجها، حيث تُداعب أمواج البحر الهادئة رمال الشاطئ الذهبية الناعمة.

ولكن، أين تستطيع إيجاد مثل هذا المكان بسلطنة عُمان؟

وعند النظر إلى وادي عفول من الأعلى، ستُلاحظ أنه عبارة عن منطقة جبلية وعرة، تحتضن شاطئًا خفيًا لن تستطيع إزاحة نظرك عنه.. وجماله سيأسرك حتماً من الوهلة الأولى.

وتُعرف البلاد بالعديد من شواطئها الخلّابة والساحرة. وكانت عُزلة شاطئ وادي عفول قد لفتت انتباه المصور العُماني، عبدالله عامر.

وقال عامر في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يتميز الشاطئ بتنوع جيولوجي كبير، إلى جانب موقعه بين الجبال"، مضيفًا أن لون الجبال يتغير إلى الأخضر في فصل الخريف، ويبقى ذهبيًا خلال الفصول الأخرى.

أما عن التحديات التي واجهها المصور العُماني، فتتمثل بوعورة الطريق. لذلك، من الضروري استخدام سيارة دفع رباعي والقيادة بحذر شديد.

وحصد مقطع الفيديو ردود فعل إيجابية كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انبهر البعض بجمال الشاطئ فعلًا من زاوية قريبة.

وتفاجأ غالبية الأشخاص من إمكانية التخييم في مثل هذا المكان الهادئ، حيث يستريح نظرك بين أحضان الجبال وشاطئها الخلّاب.

ويصف المصور حبه لحقيبة الظهر، والطبيعة، والسماء بأنه "عشق غير محدود"، ما شجعه على القيام بمغامراته لعكس جمال بلاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعتبر عامر أن التخييم يبعث على الهدوء والراحة والسكينة، واستنشاق هواء الطبيعة النقي. أما أبرز أماكن التخييم التي يفضلها فهي جبل سمحان.

ويتميز الجبل بقمته الشاهقة، وكثرة عيونه المائية، واعتدال درجة حرارته، كما يُعد محمية طبيعية بعيدة عن أي تجمع سكني، ما يتيح للأشخاص الاستمتاع بالبيئة النقية، ومشاهدة الأجرام السماوية بوضوح.