ليست من صنع البشر.. ما سر هذه الزحليقة الطبيعية في واد بسلطنة عُمان؟

ليست من صنع إنسان.. ما سر هذه الزحليقة الطبيعية في وادٍ بعُمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يكثر في موسم الصيف ارتياد البحر، ويتوجه العديد من الشباب والعائلات إلى الشواطئ للاستمتاع بالمياه وقضاء الوقت الممتع.

ولكن، هناك أيضًا العديد من الجواهر الخفية الأخرى في سلطنة عُمان، وتحديدًا في ولاية رستاق، التي لم تنل نصيبها من الشهرة. وهنا، لا نتحدث عن شواطئ الولاية فقط، وإنما أوديتها أيضًا.

وربما تعتقد بداية أن الصيف قد يكون حارًا قليلًا للتجول بين أودية البلاد.

ولكن، تُعتبر تجربة "الزحليقة الصيفية" من بين المغامرات التي لا يجب تفويتها في سلطنة عُمان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبين أحضان وادي بني عوف، وتحديدًا في وادي الثعابين، يتواجد منحدر صخري متعرج تستطيع التزحلق عليه، حتى تقفز أخيرًا في بركة مياه دافئة.

ويوثق المغامر العُماني، مهند الخروصي، تجربة "الزحليقة الصيفية" مع مجموعة من أصدقائه الشباب.

ويصف تجربته بكونها "استثنائية ومختلفة ومميزة لمحبي المغامرة"، بدءًا من النزول بالحبال إلى السباحة في الممرات المائية.

وفي الواقع، تفاجأ العديد من متابعي الخروصي، الذين يزيد عددهم عن 90 ألف متابع عبر "إنستغرام"، بوجود مثل هذا المكان في سلطنة عُمان.

وقال الخروصي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُفضّل زيارة المكان مع أحد الفرق المختصة التي توفر جميع قواعد السلامة للنزول إلى داخل الوادي".

وينصح المغامر العُماني بتجربة الزحليقة صيفًا للاستمتاع بانتعاشة المياه الباردة.

وتُعد مغامرات وادي الثعابين في سلطنة عُمان ممتعة حقًا، بحسب ما ذكره الخروصي، حيث تتوفر العديد من التضاريس المختلفة، ما بين الجبال والبحار والأودية، من شمالها إلى جنوبها.

ولكن، هل تعني تسمية الوادي أنه مليء بالثعابين حقاً؟

وفي مقابلة سابقة مع موقع CNN بالعربية، ذكرت المديرية العامة للترويج السياحي لسلطنة عُمان، برسالة عبر البريد الإلكتروني، أنها سُمي كذلك بسبب "الطريقة التي يلتوي فيها الوادي، والذي يشبه شكل ثعبان"، حيث نتج شكله الفريد من تأثير المياه التي تمر عبر الجبال.