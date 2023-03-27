مكان يصعب وصفه.. أين ستؤدي بك هذه السلالم الطويلة بين جبال الإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن طلب منه أحد المتابعين إيجاد وجهة تسلق فريدة، لم يسمع عنها سابقًا، بحث عبد الحميد خان مطوّلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن من دون أي نتيجة.

ورغم ذلك، لم يخب أمل مدون السفر الباكستاني للحظة واحدة.

وتمعّن في صور الجبال جيدًا، حتى أدرك أنها تابعة لمدينة رأس الخيمة في دولة الإمارات، بسبب تفرّد ألوانها عن غيرها.

واستمر بحث خان عن كهف "ستاردست كراغ"، وتحديدًا بين نطاق حدود المدينة مع سلطنة عُمان إلى منطقة خت في رأس الخيمة.

وبمجرد عثوره عليه، بدأت مغامرة مدون السفر الباكستاني في الاستكشاف.

وقال خان، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، وهو يُعرف أيضًا باسم Rough Roads: "يصعب وصفه.. هذا المكان عبارة عن تكوينات صخرية ساحرة تختلف عن أي جبال أخرى في الإمارات".

وبحسب ما ذكره موقع "Dubai Hiking" الإلكتروني، تعتبر "ستاردست كراغ" إحدى وجهات تسلق الصخور الشهيرة في البلاد.

وتبعد عن مدينة دبي حوالي ساعتين فقط.

وفي حال كنت تخطط لزيارة وجهة التسلق هذه، فيجب أن تعلم أن هناك سلالم طويلة ستؤدي بك إلى داخل الكهف، حتى تستمتع بأجمل المناظر التي يطل عليها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتفاجأ العديد من متابعي خان بوجود مثل هذا الموقع في دولة الإمارات، حتى أصبح يزوره كثيرون، مع تسليط الضوء عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "تيك توك".

وتستطيع زيارة "ستاردست كراغ" خلال أي وقت على مدار السنة، بسبب موقعه بين الجبال، والتي تكون فيها درجة الحرارة مناسبة، حتى في فصل الصيف.

ويأمل خان باستكشاف مناطق أخرى في دولة الإمارات بقدر ما يستطيع، مع الكشف عن معالمها الخفية للعالم، بعيدًا عن مدنها الكبيرة وصحاريها الشاسعة.