فيديو يثير الإعجاب لحيتان تتودّد إلى بعضها البعض قبل التزاوج

فيديو يثير الإعجاب لحيتان تتودد إلى بعضها قبل التزاوج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتشارك الحيوانات مع البشر في صفات كثيرة، مثل تقضية أوقات حميمة مع الشريك.

ورصدت عدسة الغواصة الأمريكية، سوزان بيرد، لحظة خاصة تجمع بين ثنائي من الحيتان الحدباء، وتحديدًا في أعماق جمهورية الدومينيكان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وفي مقطع فيديو مثير للإعجاب، تتراقص الحيتان الحدباء أولًا كأسلوب للتودّد، ويُعتقد أن هذا الأمر يحصل بالمرحلة الأخيرة قبل التزاوج.

وشرحت بيرد، لموقع CNN بالعربية، أن الحيتان الحدباء تميل إلى أن تكون أكثر خصوصية بشأن فعل التزاوج ذاته. ويمكن أن يستمر الرقص والتودّد لساعات.

وتحمل بيرد كاميرتها معها في جميع الأوقات لتسجيل مواجهتها مع الحيتان.

وأوضحت أنه يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت، تمامًا كما حصل مع مشهد التودّد بين الحيتان الحدباء.

ونظرًا إلى أنه يمكن قراءة وتوقع الكثير من حركات الحيتان، حرصت الغواصة الأمريكية على إبقاء كاميرتها ثابتة، متجنبة تصوير الأشخاص الآخرين في المياه.

وقالت بيرد، وهي صاحبة موقع "Sperm Whales Dominica": "يتعجب العديد من الأشخاص عند مشاهدة رقص الحيتان.. وغالبًا ما يكون الناس أقل رشاقة وتحكمًا في حركتهم مقارنة بالحيتان".

وهذه ليست المرة الأولى التي توثق فيها الغواصة الأمريكية مشاهد خاصة بالحيتان.

وفي إحدى المرات، صادفت مجموعة من حيتان العنبر الضخمة التي تنام بشكل عمودي وبلا حراك.

وأوضحت بيرد أن هناك العديد من النظريات الشائعة، إذ قد يرتبط الأمر بتكوين أجسامها، ووجود مادة شمعية في منطقة الرأس، وهي أخف من كثافة العضلات والعظام التي تشكل الثلث السفلي من أجسامها.

لذلك قد يكون نومها بهذه الطريقة مريحًا أكثر، وقد يتطلب جهدًا أقل للطفو عموديًا.

وقد يشكل النوم العمودي صعوبة أكبر بالنسبة للحيوانات المفترسة لاكتشافها من الأسفل لأنها تمثل كتلة أصغر بكثير، مقارنة بحجمها أفقيًا على السطح.

ومن المحتمل أيضًا أن يساهم النوم العمودي في تخفيف اضطراب المياه.

وتقوم بيرد عادة برصد سلوك حيتان العنبر بغرض تثقيف الناس حول هذه الكائنات البحرية، وتشجيعهم على حماية موائلها الثمينة.