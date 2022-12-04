طبق المنسف في الأردن ليس مجرد طعام بل يحمل الكثير من الأسرار، إذ يعتبر المنسف سيد المائدة الأردنية والحاضر الأول في كل الطقوس والمناسبات الاجتماعية، حيث يقدم في المناسبات المختلفة أو للترحيب بالضيوف، وفي الأعياد المختلفة.

في سابقة تاريخية، نجح الأردن رسميًا في إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي لمنظمة "اليونسكو. ويخبئ المنسف أسرارًا تاريخية مثيرة، حسبما أعلن السفير مكرم القيسي.

ويعكس المنسف بُنية المجتمع الأردني التي تبرز فيها قيم الأرض والإنتاجية من خلال تمازج المكونات والمنتجات الزراعية والرعوية.

للمنسف طرق عدة في الأكل، حيث يؤكل باتباع الطريقة التقليدية، إذ تلتف جماعة حول طبق كبير واضعين أيديهم اليسرى خلف ظهورهم ويأكلون بأيديهم اليمنى دون استعمال الملاعق، ويعتبر استخدام الملعقة في أكل المنسف غير مقبول حسب التقاليد.