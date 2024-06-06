شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أرقامًا قياسية في قطاع السياحة، والتي من المتوقع أن تشكّل 12٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2024. وتستثمر العاصمة أبوظبي في مختلف أنواع المشاريع الجديدة بالبنية التحتية، حيث يقول المسؤولون إنها جزء من استراتيجية أوسع لزيادة جاذبية الإمارة للسياح.

وبالنسبة لدبي، المدينة الأكثر زيارة في الشرق الأوسط، يقول المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن المدينة تبحث الآن عن طرق لرفع سقف التحديات إلى مستوى أعلى.

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