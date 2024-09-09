من بينها هزّ الفنجان.. تعرّف إلى إتيكيت شرب القهوة العربية

تُعدّ القهوة العربية محبوبة بين العديد من الأشخاص بسبب مذاقها الرائع ورائحتها الذكية. ولكن، قد يجهل كثيرون طريقة شربها أو صبّها بشكل صحيح.
وقدمت إسراء شاهين، وهي خبيرة إتيكيت وبروتوكول، وصاحبة حساب "israashaheenofficial" عبر منصة "إنستغرام"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، 5 نصائح أساسية تتعلق في هذا الشأن.
وتشمل ما يلي:
أولًا، يجب مراعاة تقديم القهوة العربية للضيف الأكبر سنًا أو الأعلى شأنًا.
ثانيًا، يجب حمل دلّة القهوة العربية باليد اليسرى والفنجان باليد اليمنى.
ثالثًا، استلام الضيف لفنجان القهوة العربية باليد اليمنى.
رابعًا، إعادة فنجان القهوة للمضيف في حال رغبة الضيف بفنجان آخر.
خامسًا، هزّ أو تحريك الفنجان عند الاكتفاء من الشرب.