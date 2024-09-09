من بينها هزّ الفنجان.. تعرّف إلى إتيكيت شرب القهوة العربية

تُعدّ القهوة العربية محبوبة بين العديد من الأشخاص بسبب مذاقها الرائع ورائحتها الذكية. ولكن، قد يجهل كثيرون طريقة شربها أو صبّها بشكل صحيح.

وقدمت إسراء شاهين، وهي خبيرة إتيكيت وبروتوكول، وصاحبة حساب "israashaheenofficial" عبر منصة "إنستغرام"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، 5 نصائح أساسية تتعلق في هذا الشأن.

وتشمل ما يلي: