"العاصفة المثالية"، إنها الطريقة الوحيدة لوصف الاصطدام الفوضوي لعاصفة رعدية عنيفة وحريق غابات مستعر التي وثقتها كاميرا في كاليفورنيا.

التقطت لاريسا غونزاليز لقطة اللحظة مع مقطع فيديو للعاصفة وهي تتحرك مباشرة عبر خط النار الشاهق الذي يكافح المسؤولون لاحتوائه وأجبر الآلاف على الإخلاء.

وبجانب التهديد الذي تشكله ظواهر الطقس القادمة، يقول الخبراء إن حرائق الغابات الشديدة قد تتسبب أحيانًا في خلق طقس شديد القسوة. مع ارتفاع الحرارة الشديدة وأعمدة الدخان الهائلة إلى السماء، مما قد يؤدي إلى تكوين سحب دخان بركانية أو ما يسمى "سحب النار”، والتي، إذا زُودت بالحرارة الكافية، قد تولّد أمطارها وعواصفها الخاصة.