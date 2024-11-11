تعتبر مقابر القاهرة أو "القرافة" كما يطلق عليها في العامية المصرية جزءًا مهمًا من التراث الثقافي المصري، حيث إنها ليست فقط أماكن للدفن، بل تجمع بين الفن والتاريخ والطبيعة.

سيطرت صور هدم أجزاء منها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ورأى البعض في الأمر هدمًا لجزء مهم من تاريخ القاهرة. فما أهمية "قرافة" القاهرة؟

كان الباحث والمصور الفوتوغرافي كريم بدر شغوفًا بتوثيق الجمال الخفي في مقابر القاهرة التاريخية، وقد تحدث لـCNN بالعربية عن الطابع الفريد "للقرافة" وما تحتويه من "كنوز حقيقية".

تعرفوا إلى ما قاله عن تجربته في توثيق الجوانب الجمالية في مقابر القاهرة، وما لمسه أثناء ذلك.