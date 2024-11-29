شاهد.. مغامر يلتقط قنديلًا "خفيًا" أسفل الماء في البحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما شاهدت قناديل البحر بالصور أو على أرض الواقع، ولكنك حتمًا لم تتعرّف إلى جميع أشكالها وأنواعها، خاصة أن بعضها غير مرئي أساسًا.

يُعرف باسم القنديل "الخفي" أو "الشفاف"، وهو نوع نادر، بسبب شفافيته شبه الكاملة، وقدرته الخارقة على الاختفاء في الماء.

وكان المغامر البحريني، أحمد الأنصاري، محظوظًا بما فيه الكفاية لرصده بعدسة كاميرته على أحد شواطئ الساحل في البحرين (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جماله خلّاب وساحر.. ستشعر وكأنك تشاهد شكلًا من أشكال الفنون المائية".

وجد الأنصاري صعوبة كبيرة في رصد القنديل "الخفي" بسبب لونه الشفاف وحركته السريعة. ومع ذلك، حازت مشاهده على إعجاب العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أصبح بعض الأشخاص أكثر خوفًا من السباحة في البحر، خاصة بعد سماعهم بوجود هذا النوع لأول مرة.

يمكن أن يكون القنديل "الخفي" خطرًا، بحسب ما أوضحه المغامر البحريني. لذلك، من الضروري ارتداء بدلة غوص تجنبًا للتعرّض من لسعاته.

وبحسب ما ذكره موقع "MedlinePlus" الرسمي، وهو عبارة عن خدمة معلومات عبر الإنترنت تنتجها مكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب، فإن الخلايا اللاذعة داخل مخالب قناديل البحر يمكن أن تؤذي الأشخاص عند اللمس.

ولكن، نشر الأنصاري سابقًا مقطع فيديو يمسك فيه قنديلًا، يُعرف باسم "Rhizostma"، من رأسه. موضحًا أن هذه الطريقة لن تسمح للكائن البحري بلسعك.

وعند تواجد قناديل سامة، يجب الابتعاد عنها، مثل قنديل البحر البنفسجي. ويمكن أن تتسبّب لسعة قنديل البحر البنفسجي بألم كبير، وتغيّر في لون الجلد إلى البنفسجي، لمدة تصل إلى أسابيع.

وبشكل عام، يُعد قنديل البحر مسالمًا، حيث يتجنب الهجوم على الإنسان، إذ أوضح المغامر البحريني أنه "من أجمل الكائنات في الكون، خاصة أنه بلا عظم ولا مخ، لكنه حي منذ 700 مليون عام".

ويأمل الأنصاري أيضًا أن يتمكن من اكتشاف كائنات جديدة والبحث عن جزر جديدة للتأمل والاستمتاع بطبيعتها الخلّابة.