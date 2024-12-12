ضيق ومظلم تمامًا.. مغامرة تروي تجربة دخولها أحد أصعب الأودية في الأردن

إذا كنت تُعاني من رُهاب الظلام أو رُهاب الأماكن الضيقة، فهذا الوادي ليس مناسبًا لك.

في مغامرة فريدة من نوعها لكنها مليئة بالتحديات، وثّقت مدونة السفر الأردنية، ندى معاذ، تجربة دخولها إلى وادي "البطم" في الأردن، الذي يبعد عن العاصمة عمّان حوالي 6 ساعات.

أوضحت معاذ في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن تسميته جاءت من أشجار "البطم" الموجودة في المنطقة.

ويُعدّ الوادي مُظلمًا بالكامل، من بدايته حتى نهايته. ويحتضن أيضًا العديد من الكائنات الحيّة، مثل الأفاعي والعقارب، التي تدفع المغامرين لأخذ الحيطة والحذر في عين الاعتبار.

هل تجرؤ على دخوله؟