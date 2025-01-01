دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتّع بمشاهد أثرية رائعة، وتتميّز بتشكيلاتها الهندسية البيئية.. وتضم قرابة 1,200 خلية نحل، وكانت مصدرًا رئيسيًا للآباء والأجداد في قوت يومهم.

تقع "مقرى الخرفي" (مناحل العسل الأثرية) في قرية الخرفي بمحافظة ميسان جنوب الطائف، على سلسلة جبال السروات، بالسعودية.

وكان المصور الفوتوغرافي، عبدالرحمن الحزابي، محظوظًا بتصويرها من السماء بطائرة "الدرون" الخاصة به. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

المصدر الأول لعسل الجبال

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"وكالة الأنباء السعودية" أنّ هذه المناحل يعود تاريخها إلى قرابة 10 أجيال، وفق ما ذكره المهتم في التاريخ، عبدالوهاب الخديدي.

وصُمم المقرى الذي يتألّف من 4 أدوار، بطريقة هندسية متقنة لإنتاج العسل، حيث استُخدمت الحجارة الصلبة والأعمدة لدعم الأرضيات. ورُصفت في أشكال متوازنة وقريبة من بعضها

واختير موقعه بعناية بين الجبال لما تحتضنه من تنوّع جليّ في النباتات العطرية المحلية، تزيد عن 50 نوعًا عطريًا، بينها "الشذاب" و"الرياحين" و"الدوش" و"الحبق" و"الضرم".

وقال المصوّر السعودي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تتمتّع هذه التحفة المعمارية بجمال عجيب يفوق الخيال"، متعجبًا من كيفية وصول السكان الأوائل إليها من دون أي وسائل نقل حديثة.

وأضاف: "كانت بين أصعب الطرق والعقبات التُرابية التي واجهتها في السعودية.. ولا أنصح بأن يزورها سوى أصحاب الخبرة وسيارات الدفع الرباعي".

إرث تاريخي

أضحت مناحل العسل في محافظة ميسان مصدرًا أوّليًا لإنتاج وبيع العسل المتجذر بعمق في الثقافة السعودية، حيث تعود أهميتها لقرون مضت، ما يدل على الاهتمام المجتمعي طويل الأمد بتربية النحل.

وتشمل أنواع العسل المنتج كلًا من "السمرة" و"السدرة" و"الصيف" و"السيالة".

وتُعدّ تربية النحل من أقدم المهن التي مورست في مختلف مناطق المملكة، بحسب "واس"، حيث يتمتع العسل باستخدامات عديدة، فتارة يُدرج على قائمة أهم الأغذية الصحيّة للإنسان، وتارة أخرى يكون العلاج الشافي للمرضى.