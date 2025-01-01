شاهد احتفالات رأس السنة الجديدة في مدن آسيا.. وبانكوك من أوائل مستقبلي عام 2025سياحةنشر الثلاثاء، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024في ليلة تجمع احتفالاتها العالم بأسره في دقائق ساحرة ومبهرة بتسلسل متواصل بين مدن العالم إيذانًا بدخول العام الجديد.في مشهد يتسابق لحضوره الآلاف من الناس ليعبروا عن فرحتهم بنهاية عام واستقبال آخر جديد يحمل معه آمالًا بمستقبل أكثر روعة من السنة التي انتهت.شاهد أيضًا: عروض مبهرة وساحرة.. شاهد كيف استقبلت كل من طوكيو وتايبيه وهونغ كونغ عام 2025وقد يهمك أيضًا: عرض مذهل للألعاب النارية.. شاهد كيف استقبلت مدينة سيدني الأسترالية عام 2025قراءة المزيدأسترالياالصيناليابانتايلاندنيوزيلندامهرجانات رأس السنة