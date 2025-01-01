في ليلة تجمع احتفالاتها العالم بأسره في دقائق ساحرة ومبهرة بتسلسل متواصل بين مدن العالم إيذانًا بدخول العام الجديد.

في مشهد يتسابق لحضوره الآلاف من الناس ليعبروا عن فرحتهم بنهاية عام واستقبال آخر جديد يحمل معه آمالًا بمستقبل أكثر روعة من السنة التي انتهت.

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