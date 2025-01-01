ألعاب نارية مذهلة أضاءت السماء.. كيف استقبل العالم العام الجديد 2025؟سياحةنشر الأربعاء، 01 يناير / كانون الثاني 2025استقبلت مدن العالم العام الجديد 2025، بعروض مميزة من الألعاب النارية والضوئية في العديد من الأماكن البارزة. وقد احتشد الكثير من الأشخاص ليلة رأس السنة الجديدة لمشاهدة العروض المذهلة التي أعلنت بداية عام جديد، في مختلف أنحاء العالم.قد يهمك أيضًا.. عروض ضخمة وأضواء مذهلة.. شاهد احتفال دبي بالعام الجديد 2025شاهد احتفالات رأس السنة الجديدة في مدن آسيا.. وبانكوك من أوائل مستقبلي عام 2025 قراءة المزيدباريسبانكوكدبيدمشقسيدنيطوكيولندنمهرجانات رأس السنةنيويوركهونغ كونغ