استقبلت مدن العالم العام الجديد 2025، بعروض مميزة من الألعاب النارية والضوئية في العديد من الأماكن البارزة. وقد احتشد الكثير من الأشخاص ليلة رأس السنة الجديدة لمشاهدة العروض المذهلة التي أعلنت بداية عام جديد، في مختلف أنحاء العالم.

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شاهد احتفالات رأس السنة الجديدة في مدن آسيا.. وبانكوك من أوائل مستقبلي عام 2025



