عاش سكان هاواي الأوائل على طول الشواطئ ونادرًا ما تسلقوا القمم التي رأوها تطفو فوق الغيوم، ولكن لا بد أن تقديسهم لإلهة البراكين والنار، بيليه، قد تضاعف عندما تحول بركان مونا كيا أحيانًا إلى اللون الأبيض مع تساقط الثلوج.

