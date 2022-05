يتجه بيل وير من CNN إلى ولاية مونتانا الأمريكية حيث تأمل منظمة غير ربحية العودة بالزمن إلى الوراء وإنشاء أكبر محمية طبيعية في الولايات الأمريكية بأمريكا الشمالية. إنه حلم لدعاة الحفاظ على البيئة يُسمى "البراري الأمريكية".

الموسم الجديد من برنامج "The Wonder List With Bill Weir" متوفر على منصة +CNN. ويسافر وير هذا الموسم إلى مونتانا، وغرينلاند، وهاواي، وتشارلستون، بولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا.