تُعتبر حديقة رواها الوطنية في تنزانيا الأكبر في شرق أفريقيا وثاني أكبر حديقة في القارة. وهي موطن لمجموعة رائعة من الحيوانات البرية. ومنطقة رواها الكبرى موطن أيضًا لعُشر عدد الأسود في العالم، وأعلى معدل للصراع بين الأسود والبشر وقتل الأسود في شرق أفريقيا.

وتدرّب المحاربون الشباب من قبيلة بارابيغ المحلية منذ فترة طويلة على اصطياد وقتل الأسود من أجل حماية الماشية في مجتمعهم وسبل عيشهم. ستيفانو أسيشكا كان أحد هؤلاء.

الآن، هو جزء من "المدافعين عن الأسود"، حيث يدرّب المحاربين الشباب في قبيلته ويرشدهم لتتبع الأسود من أجل حمايتها وتنبيه المجتمع مسبقًا إلى مواقعها. وذلك إلى جانب تقديم مزايا مثل التعليم والرعاية الصحية والطب البيطري كحوافز للمجتمع لحماية الأسود.