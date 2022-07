هذه واحدة من المرات القليلة التي تُصوّر فيها الدلافين التشيلية بالفيديو وسط بيئتها الطبيعية. تقول عالمة الأحياء البحرية، كارلا كريستي، إن هذه الدلافين مميزة جدًا لأنها تعيش في تشيلي فقط، وهي بين أصغر الدلافين في العالم، وشكلها يختلف عن معظم الدلافين التي نعرفها. لمشاهدة المزيد، تابع البرنامج الجديد Patagonia: Life on the Edge of the World أيام الأحد على CNN.