على سفوح جبال الأنديز في باتاغونيا، تنجح واحدة من كل 5 عمليات صيد البوما لحيوانات الغوناق فقط. حواس الغوناق بالغة الحساسية وقوائمها الطويلة تسمح لها بالركض بسرعة 56 كيلومترًا في الساعة، تقريبًا مماثلة لسرعة البوما. لكن هناك الكثير من الفرائس الأبطأ. لمشاهدة المزيد، تابع برنامج Patagonia: Life on the Edge of the World أيام الأحد على CNN.