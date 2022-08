تشير العديد من الدراسات إلى أنّ التغيّر المناخي يؤدي إلى تراجع الغابات الرطبة في منطقة باتاغونيا التشيلية. ورأى خوسيه مانويل سيرانو، عالم الأحياء التطورية، أنه نتيجة لذلك، انخفض عدد ضفادع داروين إلى الثلث منذ عام 2014. لمشاهدة المزيد، تابع برنامج Patagonia: Life on the Edge of the World أيام الأحد، على CNN.