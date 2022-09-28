يقدّم مطعم "فايكنج" فرصة استثنائية لتجربة ثقافة الملاحين البحريين من الدول الاسكندنافية، وذلك بلمسة عصرية في إمارة عجمان بدولة الإمارات. ويقوم المطعم بإحياء أجواء فريدة لهذه الثقافة، بدءاً من عزف الموسيقى بآلات موسيقية قديمة على طريقة الفايكنغ، وغناء القصص التقليدية من العصور الوسطى، إلى استعراض الرقص بالنار والسيف.

وتوفر الإضاءة الكاملة بالشموع، مع تصميم داخلي على طراز العصور الوسطى بالأدوات، والأسلحة، والدروع، والخشب الخام على الجدران، تجربة آسرة تطمس حدود الماضي والحاضر. وتحضّر الأطباق في المطعم باستخدام التوابل والتقنيات المستخدمة بشكل فريد في ثقافة الفايكنغ لتقديم تجربة طعام تحاكي ولائمهم التقليدية.