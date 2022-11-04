من ساعة وستمنستر العظيمة إلى الساعات التراثية.. بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف في بريطانيا وإعادة توقيت الساعات ساعة واحدة إلى الخلف، قام فريق صغير من صنّاع الساعات بتعديل توقيت 2000 ساعة موزّعة داخل قصر وستمنستر حتى يستمر المشرّعون البريطانيون بممارسة أعمالهم في الوقت المحدّد.

في المملكة المتحدة، دافع ونستون تشرشل عن مفهوم التوقيت الصيفي خلال الحرب العالمية الأولى، قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، معتقدًا أنّ البلاد قد توفر الطاقة من خلال إطالة ساعات ضوء الشمس مساء. وانتشرت هذه الممارسة في أنحاء العالم.