كشف المسلسل الوثائقي Tiger King على "نتفليكس" عن جرائم إساءة معاملة النمور واستغلالها. وتلتقي ليزا لينغ ببعض الأشخاص الذين يحاولون الحد من هذه الممارسات، ضمن برنامج This is Life with Lisa Ling، الذي يُعرض الأحد المقبل على CNN.