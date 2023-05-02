عشاء مع "عظماء الفن".. عش تجربة طعام "لا مثيل لها" في دبي

إذا كنت من عشاق الفن وتبحث عن تجربة طعام فريدة في دبي، يقدم لك مطعم "Seven Paintings" (اللوحات السبع) فرصة استثنائية لتناول مأكولات فنّية شهية.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية تتحدّث المنتجة المصرية نادين بشيرعن عن تعاونها مع الطاهي الأردني عمر سرطاوي في ابتكار تجربة طعام تفاعلية، تتكونّ من 7 أطباق، تحوّل رواد المطعم إلى فنانين باستخدام تقنيات صوتية ضوئية وأدوات فنية قابلة للأكل لتمزج بين الفن، والترفيه، والطعام.

مطعم "اللوحات السبع"، عبارة عن قصة يرويها ليوناردو دافنشي، والموناليزا، والشيف عمر، ستنقلك إلى اكتشاف فني فريد من نوعه لفنانين مثل مايكل أنجلو، وبيكاسو، وبانكسي، وآندي وارهول.