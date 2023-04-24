شاهد طائر "يتسابق" مع مجموعة دراجين في صحراء القدرة بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يكن صباح يوم السبت عاديًا، أو كباقي أيام السبت الأخرى، التي يجتمع فيها أحمد السلمان مع مجموعة من أصدقائه لركوب الدراجات، في ميدان القدرة، بمدينة دبي.

وفي إحدى المرّات، وبعد بضع دقائق من بداية التمرين، تفاجأ بوجود طائر في منتصف الطريق، رافضًا التحرك، ما دفع السلمان إلى تحذير مجموعته، لتجاوزه وعدم إيذائه.

ولكن، يبدو أن الطائر لم يرغب بتفويت تمرينه الصباحي.

وسرعان ما بدأ الطائر بالطيران، وأصرّ على البقاء في المقدمة لمسافة تبلغ 20 كيلومترًا، أي حوالي 40 دقيقة، حتى حلّق أخيرًا وسط صحراء القدرة.

وكان المشهد نادرًا جدًا، ما دفع السلمان لرصد اللحظة بعدسة كاميرته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال راكب الدراجات الأردني، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أُصيب الجميع بدهشة كبيرة، واستمتعوا بتمرينهم مع الطائر، حيث طلب بعضهم القدوم إلى مقدمة المجموعة، لالتقاط بعض الصور معه".

ويُعد ميدان القدرة للدراجات الهوائية من بين أماكن السلمان المفضلة. أذ أوضح أن المكان مخصص لركوب الدراجات الهوائية بشكل آمن وبعيد عن مخاطر الطرق.

وأشار موقع "Visit Dubai" الإلكتروني، إلى أن الموقع يُعتبر شعبيًا ومثاليًا لمحبّي المغامرات، والرياضيين، والمحترفين، والمبتدئين الذين يقصدونه أفرادًا ومجموعات.

ويمتد المسار على مسافة 86 كيلومترًا، حيث يلتقي الدراجون ببعض الحيوانات البرية المحلية، فيما يستمتعون بإطلالات رائعة على صحراء دبي، لا سيما عند شروق الشمس.

ولا يمكن أن ننسى جمال المنطقة التي ستُذهلك بتضاريسها ومناطقها البرية، حيث تتوفر فيها الرمال الصحراوية الرائعة، والحيوانات، والأشجار، والمساحات الخضراء في محيط البحيرات.